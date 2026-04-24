Slováci hrajú o prvé miesto na domácich MS. Športový program na dnes (25. apríl)

Športový program na sobotu, 25. apríl
Futbal
- 18:00 KFC Komárno - MFK Skalica, 7. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
- 18:00 FC Košice - MFK Ružomberok, 7. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
- 18:00 MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová, 7. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
- 20:30 FK DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina, 7. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
- 16:00 FK Inter Bratislava - FC Petržalka, 27. kolo MONACObet ligy
- 16:30 MŠK Považská Bystrica - FC ŠTK 1914 Šamorín, 27. kolo MONACObet ligy
- 16:30 MFK Dukla Banská Bystrica - MŠK Púchov, 27. kolo MONACObet ligy
- 16:30 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - Stará Ľubovňa Redfox Football Club, 27. kolo MONACObet ligy
- 16:00 MFK Karviná - FK Mladá Boleslav, 27. kolo českej ligy
- 16:00 FK Teplice - FC Hradec Králové, 27. kolo českej ligy
- 16:00 Baník Ostrava - Viktoria Plzeň, 27. kolo českej ligy
- 16:00 FK Pardubice - FC Zlín, 27. kolo českej ligy
- 16:00 Bohemians Praha 1905 - Sparta Praha, 27. kolo českej ligy
- 16:00 FK Jablonec - Slovan Liberec, 27. kolo českej ligy
- 16:00 Slavia Praha - Sigma Olomouc, 27. kolo českej ligy
- 16:00 1. FC Slovácko - Dukla Praha, 27. kolo českej ligy
- 15:30 1. FC Heidenheim - FC St. Pauli, 31. kolo Bundesligy
- 15:30 1. FC Kolín - Bayer Leverkusen, 31. kolo Bundesligy
- 15:30 FC Augsburg - Eintracht Frankfurt, 31. kolo Bundesligy
- 15:30 FSV Mainz 05 - Bayern Mníchov, 31. kolo Bundesligy
- 15:30 VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach, 31. kolo Bundesligy
- 18:30 Hamburger SV - TSG 1899 Hoffenheim, 31. kolo Bundesligy
- 15:00 Olympique Lyon - AJ Auxerre, 31. kolo Ligue 1
- 19:00 SCO Angers - Paríž Saint-Germain, 31. kolo Ligue 1
- 21:05 FC Toulouse - AS Monaco, 31. kolo Ligue 1
- 15:00 Parma Calcio - SC Pisa, 34. kolo Serie A
- 18:00 FC Bologna - AS Rím, 34. kolo Serie A
- 20:45 Hellas Verona - US Lecce, 34. kolo Serie A
- 14:00 CD Alaves - RCD Mallorca, 32. kolo La Ligy
- 16:15 FC Getafe - FC Barcelona, 32. kolo La Ligy
- 18:30 FC Valencia - FC Girona, 32. kolo La Ligy
- 21:00 Atlético Madrid - Athletic Bilbao, 32. kolo La Ligy
- 13:30 FC Fulham - Aston Villa, 34. kolo Premier League
- 16:00 Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur, 34. kolo Premier League
- 16:00 West Ham United - FC Everton, 34. kolo Premier League
- 16:00 FC Liverpool - Crystal Palace, 34. kolo Premier League
- 18:30 FC Arsenal - Newcastle United, 34. kolo Premier League
- 18:15 Manchester City - FC Southampton, semifinále FA Cupu
- 18:15 Bayern Mníchov - FC Barcelona, semifinále ženskej Ligy Majstrov (prvý zápas)
- 18:15 Al-Ahli SC - FC Machida Zelvia, finále ázijskej Ligy Majstrov
Hokej
- 1:00 Montreal Canadiens – Tampa Bay Lightning, 1. kolo play-off NHL (stav série: 1:1)
- 3:30 Utah Mammoth – Vegas Golden Knights, 1. kolo play-off NHL (stav série: 1:1)
- 4:00 Anaheim Ducks – Edmonton Oilers, 1. kolo play-off NHL (stav série: 1:1)
- 21:00 Ottawa Senators – Carolina Hurricanes, 1. kolo play-off NHL (stav série: 0:3)
- 23:30 Minnesota Wild – Dallas Stars, 1. kolo play-off NHL (stav série: 1:2)
- 12:00 Nemecko - Česko, MS v hokeji do 18 rokov 2026 (B-skupina)
- 14:00 Nórsko - Kanada, MS v hokeji do 18 rokov 2026 (A-skupina)
- 16:00 Švédsko - USA, MS v hokeji do 18 rokov 2026 (B-skupina)
- 18:00 Slovensko - Fínsko, MS v hokeji do 18 rokov 2026 (A-skupina) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 Nemecko - Slovensko, prípravný zápas pred MS
- 18:00 Maďarsko - Japonsko, prípravný zápas pred MS
- 19:30 Poľsko - Slovinsko, prípravný zápas pred MS
- 20:00 Francúzsko - Taliansko, prípravný zápas pred MS
- 14:00 HK Dukla Trenčín - HK Skalica, 12. kolo baráže o účasť v Tipsport lige
- 17:30 HC Verva Litvínov - HC Dukla Jihlava, piaty zápas baráže o účasť v českej extralige (stav série: 3:1)
Tenis
- Turnaj WTA v Madride
- Turnaj ATP v Madride
Basketbal
- 1:00 Philadelphia 76ers – Boston Celtics, 1. kolo play-off NBA (stav série: 1:1)
- 2:00 Houston Rockets – Los Angeles Lakers, 1. kolo play-off NBA (stav série: 0:2)
- 4:30 Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs , 1. kolo play-off NBA (stav série: 1:1)
- 19:00 Orlando Magic – Detroit Pistons, 1. kolo play-off NBA (stav série: 1:1
- 21:30 Phoenix Suns – Oklahoma City Thunder, 1. kolo play-off NBA (stav série: 0:2)
- 19:00 Nitra Blue Wings - BC Slovan Bratislava, prvý zápas semifinále play-off Tipos SBL
- 19:00 Piešťanské Čajky - MBK Ružomberok, tretí zápas finále play-off Tipos extraligy (stav série: 1:1) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Volejbal
- 18:30 VA UNIZA Žilina - Volley project UKF Nitra, tretí zápas série o 3. miesto play-off Niké extraligy (stav série: 1:1)
Hádzaná
- 18:00 HC Záhoráci - ŠKP Bratislava, nadstavbová skupina o 7.-10. miesto
- 18:00 HC Sporta Hlohovec - HK AGRO Topoľčany, nadstavbová skupina o 7.-10. miesto
- 18:05 HK Bojnice - MŠK Považská Bystrica, prvý zápas semifinále play-off Niké Handball extraligy
- 18:00 HC DAC Dunajská Streda - HK Slovan Duslo Šaľa, nadstavbová časť o majstra SR
Vzpieranie
- od 8:00 ME 2026 v Gruzínsku
Vodné pólo
- 9:00 semifinále a zápasy o umiestnenie, II. divízia Svetového pohára
Rýchlostná kanoistika
- 9:40 1. kvalifikačné preteky (Zemník, Bratislava)
Triatlon
- 10:00 ženy, ITU World Triathlon Series (Uzbekistan)
- 12:45 muži, ITU World Triathlon Series (Uzbekistan)
Zápasenie
- 10:30 kvalifikačné kolá, repasáže, ME
- 16:45 semifinále, ME
- 18:00 finále, ME
TV program: sobota, 25. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.