VIDEO: Slafkovský nebodoval, Černák zrazil brankára. Montreal s Tampou hrali opäť predĺženie

Hokejisti Montrealu Canadiens zvíťazili v treťom zápase série 1. kola play-off NHL nad Tampou Bay Lightning 3:2 po predĺžení a ujali sa vedenia 2:1 na zápasy.
O triumfe domácich rozhodol v piatok v Bell Centre obranca Lane Hutson, ktorý strelil víťazný gól v 3. minúte extra času.
Séria sa do montrealského Bell Centra presunula po dvoch zápasoch na ľade Tampy a aj tretí duel série dospel do predĺženia.
Podľa Sportsnetu je to len ôsmykrát v histórii NHL, keď sa prvé tri zápasy jednej play-off série rozhodli až po riadnom hracom čase.
Slovenský útočník Juraj Slafkovský po hetriku v prvom stretnutí druhýkrát nebodoval. Odohral 18:08 minúty, na bránku súpera vyslal jednu strelu, rozdal dva bodyčeky a zblokoval dve strely.
V drese hostí nastúpil aj obranca Erik Černák, ktorý strávil na ľade 17:54 minúty. Pripísal si jeden plusový bod, jednu strelu a tri bloky.
V druhej tretine inkasoval dvojminútový trest za nešportové správanie. Po góle Brandona Hagela na priebežných 2:1 vrazil pri oslave do brankára Montrealu Jakuba Dobeša, ktorému oplácal atak na Kučerova.
VIDEO: Súboj Erika Černáka s brankárom Jakubom Dobešom
V zaplnenom Bell Centre sledovalo duel takmer 21-tisíc divákov, ktorí vytvorili mimoriadne búrlivú atmosféru. Aplauzom ocenili aj výkon útočníka Kirbyho Dacha, ktorý skóroval prvýkrát od 1. marca:
„Niečo také som nečakal. Naši fanúšikovia boli po celú sezónu neuveriteľní a stáli po mojom boku. Veľa to pre mňa znamenalo. Ako tím sme dnes využili podporu divákov a aj vďaka nim sme dokázali zvíťaziť.“
Tréner Tampy Bay Jon Cooper nebol spokojný s výkonom svojich zverencov: „Bol to náš najhorší zápas v tejto sérii. Od začiatku do konca to nebolo dobré. Bolo pre nás šťastie, že sme to dotiahli do predĺženia. Súperovi sme dovolili tri nájazdy, no brankár nás držal v hre.“
Štvrtý zápas je na programe v noci na pondelok od 1.00 SELČ.
Všetky víťazné tímy podržali českí brankári
Do vedenia 2:1 na zápasy sa dostali aj hráči Utahu. V historicky prvom play off zápase na ľade v Salt Lake City zvíťazili nad Vegas 4:2. Hostí príliš nepodržal brankár Carter Hart, ktorý inkasoval štyri góly z dvanástich striel a mal iba 67-percentnú úspešnosť zákrokov.
„Vždy je to o tom, koľko šancí dokážete využiť,“ poznamenal kapitán Utahu Clayton Keller. Oporou domácich bol český brankár Karel Vejmelka, ktorý zneškodnil 29 striel Vegas. „Mamuti“ viedli od 30. minúty 4:0 a hoci hostia dvoma gólmi znížili, vyrovnať už nedokázali.
Výhodu domáceho prostredia potvrdili aj hráči Anaheimu. Po triumfe nad Edmontonom 7:4 vedú v sérii 2:1. Oilers strelili vo všetkých troch zápasoch po štyri góly, no v druhom ani treťom to nestačilo na víťazstvo.
„Je to sklamanie, no vždy je to boj o štyri víťazstvá. Nebudeme panikáriť, ale musíme sa poučiť z chýb a v ďalšom zápase byť lepší,“ poznamenal útočník Edmontonu Kasperi Kapanen.
Tromi kanadskými bodmi sa na víťazstve Ducks podieľal útočník Mikael Granlund.
Kapitán Edmontonu Connor McDavid bodoval prvýkrát v sérii, keď mal bilanciu 1+1. Zároveň však nazbieral aj štyri mínusové body a na vhadzovaniach mal iba 27-percentnú úspešnosť.
V predošlom zápase si po kontakte so spoluhráčom Mattiasom Ekholmom privodil menšie zranenie členka, no duel dohral a v noci na sobotu bol s takmer 24 odohratými minútami najvyťaženejší hráč tímu.
Zaujímavosťou je, že v bránke všetkých troch víťazných tímov (Montreal, Utah, Anaheim) boli Česi - Jakub Dobeš, Karel Vejmelka a Lukáš Dostál.
NHL - 1. kolo play-off (3. zápasy):
Montreal Canadiens – Tampa Bay Lightning 3:2 pp (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 5. Texier (Z. Bolduc, K. Dach), 33. Z. Bolduc (K. Dach), 63. L. Hutson (Texier, Z. Bolduc) – 8. Point (Guentzel, Kučerov), 25. Hagel
Brankári: Dobeš - Vasilevskij, strely na bránku: 29:17
/stav série 2:1/
Utah Hockey Club – Vegas Golden Knights 4:2 (2:0, 2:1, 0:1)
Góly: 13. Weegar (O'Brien, Yamamoto), 18. Guenther (L. Cooley, Keller), 25. Crouse (Schmaltz, Weegar), 30. Crouse (Keller) – 34. Eichel (Barbašov, Stone), 57. Dowd (R. Smith, C. Smith)
Brankári: Vejmelka - Hart, strely na bránku: 12:31
/stav série: 2:1/
Anaheim Ducks – Edmonton Oilers 7:4 (2:1, 1:2, 4:1)
Góly: 17. McTavish (Helleson, Hinds), 18. Granlund (Kreider, Leo Carlsson), 33. Killorn (Granlund, Carlson), 43. Sennecke (Granlund), 44. Leo Carlsson (Terry), 57. Viel (Washe, LaCombe), 59. LaCombe (Granlund) – 14. Podkolzin, 24. K. Kapanen (Draisaitl, Murphy), 26. Nugent-Hopkins (Bouchard, McDavid), 49. McDavid (Draisaitl, Bouchard)
Brankári: Dostál - Ingram, strely na bránku: 39:24
/stav série: 2:1/