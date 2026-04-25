ONLINE: FK Inter Bratislava - FC Petržalka dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 27. kolo)

Futbalisti FK Inter Bratislava a FC Petržalka dnes hrajú zápas 27. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
MONACObet liga 2025/2026
25.04.2026 o 16:30
27. kolo
Inter Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Petržalka
Prehľad
Rozhodca: Bláha – Krivošík, Poruban..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 27. kola MONACObet ligy medzi Interom a Petržalkou. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
26
18
5
3
54:22
59
R
V
V
V
R
2
MFK ZvolenMFK Zvolen
26
11
9
6
38:30
42
P
V
V
R
R
3
FC PetržalkaFC Petržalka
26
12
6
8
40:26
42
V
P
V
V
V
4
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
26
12
6
8
39:33
42
V
R
V
V
R
5
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
26
11
8
7
47:43
41
R
V
P
R
P
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
26
11
7
8
53:44
40
P
P
V
P
R
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
26
11
6
9
33:31
39
V
V
R
P
V
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
26
9
9
8
41:31
36
R
P
P
P
V
9
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
26
8
9
9
34:42
33
V
R
V
R
V
10
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
26
8
6
12
35:44
30
P
R
V
P
V
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
26
8
6
12
36:41
30
R
V
P
V
P
12
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
26
8
5
13
34:49
29
R
P
P
P
P
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
26
7
7
12
34:46
28
P
V
P
R
P
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
26
7
6
13
34:46
27
R
P
P
R
V
15
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
26
6
7
13
32:42
25
V
P
R
V
P
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
26
5
10
11
32:46
25
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body