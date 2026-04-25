Osemnástka proti Fínsku, „Áčko“ v odvete s Nemeckom. Kde sledovať zápasy Slovenska? (TV program)

Aj začiatok víkendu ponúkne dvojitú dávku reprezentačného hokeja. Slovensko čakajú zápasy na MS do 18 rokov, ale aj prípravný zápas na seniorské MS 2026.
Hokejový program otvorí na stanici JOJ Plus seniorská reprezentácia, ktorú čaká ďalší zápas v rámci prípravy na májové majstrovstvá sveta.
Slovenský výber pod vedením trénera Vladimíra Országha sa dnes predstaví v Augsburgu v odvete Nemeckom, prvý zápas prehrali 1:3. Televízny prenos sa začne o 16:30 h.
O hodinu neskôr sa pozornosť fanúšikov presunie aj na stanicu JOJ Šport. V Trenčíne pokračujú boje na MS do 18 rokov, kde domáci Slováci vyzvú rovesníkov z Fínska. Prenos sa začne štúdiom o 17:40 h.
Zverenci Martina Dendisa budú chcieť nadviazať na svoje doterajšie víťazstvá proti Kanade a Nórsku a zabojovať o prvé miesto v skupine A.
Všetky tieto tri zápasy nájdete aj ako online prenos na webe Sportnet.sk.