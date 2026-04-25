ONLINE: Nemecko - Česko dnes, skupina B na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)

Hokejisti Nemecka a Česka dnes hrajú svoj prvý zápas v skupine B na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zápas hostí štadión Vladimíra Dzurilly v Bratislave.
ONLINE PRENOS: Nemecko - Česko dnes LIVE (MS v hokeji do 18 rokov 2026, skupina B, Bratislava, výsledok, sobota, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta U18 Skupina B 2025/2026
25.04.2026 o 12:00
Nemecko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Česko
Rozhodca: Hyvarinen (FIN), Tyson (CAN) – Spencer (CAN), Jedlička (SVK).
Úvodní sestavy:
Německo: Bolle (Bauer) – Rosling, Hordt, Pizka (A), Gerhofer, Schreiber, Krämer, Pellizzari – Schwarz, Bloch, Becker (A) – Calce, Krestan, Hartmann – Strauss, Geppert (C), Steinhauser – Lell, Kottner, Fürst – Kuhn.
Trenér: Andreas Becherer
Česko: Sklenička (Psohlavec) – Kamas, Vaněček, Nedorost, Ruml, Michálek, Byrtus, Cífka – Tomek (C), Tománek (A), Huk – Šichtař, Hartl, Katolický – Řehák, Řípa, Klaus – Sedláček, Kubín, Šebesta – Holejšovský.
Trenér: Jan Tomajko
Výsledky českého týmu zatím budí optimismus, ale po výhrách nad USA a Švédskem nesmí usnout na vavřínech a makat dál. Trenéři to jistě ví a budou hráče krotit před přílišnou bohorovností. Dnes jde hlavně o to, nepodcenit soupeře.
Výsledky našeho soupeře:
Německo – Švédsko 2:7 (0:1, 0:4, 2:2)
Branky a nahrávky: 51. Bloch (Schwarz, Lell), 54. Krestan (Hartmann, Calce) – 10. Kim (Karlsson, Andersson), 24. Zirath (Command, Gudmundsson), 25. Nömme (Meijer, Hermansson), 31. Meijer, 34. Bartholdsson (Sörensson, Isaksson), 45. Sörensson (Isaksson, Palme), 49. Cilthe (Palme, Andersson). Rozhodčí: Klijberg (NED), Žák – Jedlička (SVK), Willie (USA). Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 993. Průběh zápasu: 0:7, 2:7.
Dánsko – Německo 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 18. Christensen (Heinsen, True), 27. Mogensen (Jakobsen, Schioldan), 58. Mogensen (Kjelgaard Larsen), 60. Lepola – 4. Hartmann (Calce). Rozhodčí: Ingalls, Klijberg – Jedlička, Urfer. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 941. Průběh zápasu: 0:1, 4:1.
„Po volném odpoledni se před večeří všichni potkáme společně na hotelu, kde budeme pokračovat mítinky a připravovat se na Německo. Utneme tím volný den a přejdeme na na režim sobotního zápasu,“ pokračuje někdejší vynikající útočník Petr Hubáček, jakožto GM týmu.
A co čeká realizační tým? „Ještě jsme se o tom nebavili. Trenéři si budou nastřihávat věci k sobotnímu utkání, takže část volného odpoledne stráví pracovně. Půjde spíš o to pustit na chvíli z hlavy hokej a odpočinout si, aby byl člověk mentálně fresh do soboty,“ dodává Hubáček.
Trocha sumáře. Dva zápasy, dvě výhry a v pátek i trocha odpočinku. Čeští reprezentanti skvěle rozehráli mistrovství světa hráčů do 18 let na Slovensku. Po dvou utkáních ve dvou dnech byl v pátek režim bez zápasu. Dopoledne absolvovali svěřenci Jana Tomajka trénink na vedlejší ledové ploše a odpoledne dostali mladíci volno.
Sportu zdar a hokeji zvlášť. Český tým U18 čeká dnes třetí zápas na turnaji. Hrát bude s Německem, které na turnaji zatím neuhrálo ani bod. Jsme tak velkými favority a pokud chceme vyhrát skupinu, měli bychom papírové předpoklady potvrdit.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 12:00.