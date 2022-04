ONLINE: Trenčín - Slovan Bratislava dnes (semifinále Slovnaft Cupu)

Slovnaft Cup sa dostal už do semifinálovej fázy, štyri najlepšie tímy sa pobijú o trofej. Kým doterajšie kolá sa hrali vždy na jeden zápas, semifinale sa hrá na odvety. Dnes teda finalistu nespoznáme, to až po odvete na bratislavskom štadióne.



AS Trenčín prešiel do semifinále bez zaváhania. Postupne zdolal Veľký Meder 3:0, Raču 3:0, Príbelce 3:0, Humenné 3:1 a Skalicu 2:0.



Slovan postupoval podobne jednoznačne, zdolal Málinec 7:0, Kováčovú 2:0, Slaviu Košice 5:0, Ružomberok 2:0 a Zlaté Moravce 2:0.



V tejto sezóne sa oba celky stretli dvakrát vo Fortuna lige. Doma vyhral Slovan 2:0, v Trenčíne 3:2.