Paradox alebo šalamúnsky ťah? Mali vypadnúť, postúpili do vyššej súťaže

„Keďže ide o najnižšiu krajskú súťaž, mužstvá do nej sú zaraďované. TJ Spartak Horná Streda sme do šiestej ligy zaradili na základe návrhu ObFZ Trenčín. Predpokladám, že nik z ostatných tímov nemal o šiestu ligu záujem a využil ju ten klub, ktorý potreboval,“ uviedol predseda Západoslovenského futbalového zväzu Peter Kováč.

V zmysle stanov mohlo byť do VI. ligy Sever ZsFZ zaradených šestnásť mužstiev. Viaceré kluby však o súťaž záujem neprejavili a prihlásili sa do okresu.

Prioritou Hornej Stredy bude záchrana. Prípravu na novú sezónu štartuje 6. júla.

„I keď o tom ešte mnohí nevedia, verím, že pre fanúšikov to bude nový impulz. A pre hráčov motivácia zlepšovať sa. Po infraštruktúrnej stránke normy spĺňame, stačí len hrať. Ukázať, že na to máme,“ dodal.

Šport je náborovou činnosťou

Vo svete nie je bežné, aby sa posledné tímy hlásili do vyšších súťaží. Pre mnohých fanúšikov sa to môže zdať divné, no podľa Kováča to má vysvetlenie.

„Žijeme v spoločnosti, kde o šport nie je záujem. Členská základňa klesá a šport sa stáva náborovou činnosťou,“ uviedol šéf futbalu na západe, podľa ktorého musí prístup k amatérskemu a mládežníckemu športu zmeniť v prvom rade štát.