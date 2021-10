Exotika v piatej lige. Snom Kolumbijčanov je futbalová Európa

„Obaja sú katolícki založení a v nedele chodia s domácimi do kostola. Nepáči sa im zima. Dva tréningy boli chladnejšie a klepali sa ako osiky. Chalani si z nich robia srandu, že to ešte nevedia, čo je zima. Inak im nechutí segedínsky guľáš a naopak, halušky majú celkom radi,“ povedal o nich Kubolek.

„Je to super. Chválim ľudí, za to ako sa ku nám chovajú,“ nadviazal na jeho slová Restrepo.

„Môj sen je, ak Boh dá, hrať najvyššie súťaže v Európe,“ vysvetlil Alzate a na jeho slová nadviazal Restrepo: „Chcem byť skvelým hráčom, ktorý bude svojmu tímu vyhrávať zápasy. Rád by som si zahral za svoj národný tím, ale predovšetkým chcem byť dobrým človekom.“

Alzate má 24 rokov, Restrepo iba devätnásť. Obaja veria, že piata liga na Slovensku bude pre nich len prestupovou stanicou do veľkého futbalu.

Pred sezónou sa skúšali dostať do druholigového kádra Námestova. Na skúške však neuspeli.

„Chalani majú naviac a my im zo srdca želáme, aby hrali vyššie. Zatiaľ sme však radi, že nám pomáhajú zachrániť sa v piatej lige,“ uviedol Kubolek.

Liesek je s dvanástimi bodmi na jedenástom mieste tabuľky. „Snažíme sa hrať kombinačný futbal, ktorý by sa páčil hráčom aj divákom. Máme však najmladší vekový priemer, takže chlapcom chýbajú skúsenosti.

Vidieť to v zlomových momentoch, ktoré nevieme ustáť. Tiež máme množstvo zranených skúsených hráčov, čo sa prejavuje na hre. Ako nováčik sa pohybujeme v spodnej časti tabuľky, no dúfame, že sa to zlepší,“ uzavrel predseda TJ Sokol Liesek Ján Kubolek, ktorý ďakuje obci a sponzorom.