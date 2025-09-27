Mal síl na jediný útok, použil starý trik. Sagan zvíťazil aj vďaka zrážke s motorkou

BRATISLAVA. Pri otázke, ktoré víťazstvo si vo svojej kariére najviac cení, Peter Sagan zväčšia odpovie v množnom čísle - tri tituly majstra sveta.
Nosiť dúhový dres v profesionálnom pelotóne je výsada a sen každého cyklistu. Už raz ho získať je obrovský úspech, nieto ešte trikrát.
Svoj prvý titul získal žilinský rodák na trati v americkom Richmonde, pričom od jeho pamätného sólového triumfu ubehlo už desať rokov.
"Je to pravdepodobne najzaslúženejší víťaz, akého sme za posledné obdobie mali na MS," skonštatoval vtedy jeden z domácich cyklistov Taylor Phinney.
Až osemnásťkrát druhý
Sezóna 2015 bola pre jedného z najlepších cyklistov histórie dlho v znamení veľkej smoly. Hoci na pretekoch Okolo Kalifornie vyhral celkové poradie, čo sa mu často nepodarilo, tesných prehier bolo priveľa.
Štvrtý bol na monumentoch Miláno - San Remo, Okolo Flámska a frustrujúce chvíle zažíval aj na Tour de France. Hoci štvrtý raz získal zelený dres, v druhom ročníku po sebe nevyhral ani jednu etapu.
Vo viac ako polovici z 21 etáp skončil v top 5, z toho päťkrát na druhom mieste. V šprintoch nestačil na Andrého Greipela, nečakaným útokom ho zaskočil Zdeněk Štybar či v tesnom súboji uspel Greg van Avermaet.
Aj preto si vyslúžil prívlastok "večne druhý". Celkovo bol v sezóne prvým porazeným až 18-krát, ak pripočítame aj jedno druhé miesto z tímovej časovky.
Čakanie na víťazstvo zlomil v 3. etape Vuelty, no potom bol opäť druhý, tretí a napokon sa španielska Grand Tour pre neho skončila predčasne.
V 8. etape mal bojovať o víťazstvo, keďže jeho hlavní súperi zaostávali, ale 8 km pred cieľom doňho vrazila sprievodná motorka, ktorú riadil Jesús Esteban.
Sagan bol naštvaný. Frustráciu a hnev si vybil na lekárskom aute a kričal aj na ďalších motorkárov. V adrenalíne dokonca kopol do vlastného bicykla.
Mal odrenú kožu na ľavej strane tela od bedrovej časti až k predkoleniu. Okrem toho mal aj pomliaždené ľavé predlaktie. Za svoje správanie dostal pokutu 300 švajčiarskych frankov a pre zranenia odstúpil.
Sagan namiesto Šatan
Sagan spadol necelý mesiac pred MS. A hoci by vtedy na to nikto nepomyslel, aj vďaka tejto nehode si mohol v Richmonde prvýkrát obliecť dúhový dres.
Keďže jeho zranenia boli menej vážne, ako sa zdalo, mohol sa dlhšie pripravovať na reprezentačný vrchol sezóny a do USA pricestoval oddýchnutý.
"Vďaka tej nehode som sa stal majstrom sveta, takže sa vám musím poďakovať. Vtedy sa vlastne začala moja cesta za troma titulmi," hovoril Sagan, keď sa v roku 2018 opäť stretol na Vuelte s Estebanom.
VIDEO: Nehoda Petra Sagana na Vuelte 2015
Už v oveľa lepšej nálade si vymenili aj suveníry. Cyklista mu venoval podpísaný dres a Slovák dostal čelné sklo z motorky, ktorá doňho vrazila.
V Richmonde panovala počas šampionátu skvelá atmosféra. V univerzitnom meste sa všetky prednášky zrušili a niektorí študenti pomáhali ako dobrovoľníci.
Do USA vycestovalo aj veľa slovenských fanúšikov. Novinárka Lenka Juríčeková zachytila jednu z diváčok, ktorá skandovala Saganovo meno, pričom mala na sebe hokejový dres s prepísaným menom Šatan na Sagan.
"Žijem v USA viac ako 15 rokov a Petra chodím povzbudzovať ako sa dá, kade-tade po svete," hovoril muž pôvodom zo Záhoria pre denník N.
Teraz alebo nikdy
Samotné viac ako šesťhodinové preteky boli veľmi náročné. Slovenský cyklista si spomína, ako sa hneď v úvode rozdelil pelotón a on zostal vzadu.
"Diváci si asi museli myslieť, že som išiel opačným smerom," povedal Peter Sagan v rozhovore pre špeciálne vydanie magazínu Cyklistika.
Najmä v záverečnom úseku pretekov pribúdali útoky, no Sagan sa snažil byť pokojný a trpezlivý. Veril, že silné tímy zvládnu úniky pokryť a neplytval silami.
VIDEO: Zostrih z pretekov elite na MS v cyklistike 2015
Po pretekoch priznal, že na šprint zo skupiny sa cítil byť príliš unavený a síl mal iba na jeden útok. Napokon sa rozhodol, že to skúsi necelé tri kilometre pred cieľom v dláždenom stúpaní 23rd Street.
"Vyskúšal som svoj starý trik. Išiel som do zákruty zoširoka a teda bez toho, aby som musel brzdiť. Mal som vyššiu rýchlosť a hneď som si uvedomil, že to je buď teraz alebo nikdy," opisoval Sagan kľúčové momenty.
Zaujímavosťou je, že komentátori Českej televízie, BBC či NBC si pre podobnosť dresov spočiatku mysleli, že za van Avermaetom vyrazil Michael Matthews.
Bol to však Slovák, kto bol v stúpaní najsilnejší. V zjazde si pomohol svojou typickou aerodynamickou pozíciou, keď si sadol na hornú rámovú trubku (dnes je to už zakázané, pozn.) a napokon zdolal pelotón o tri sekundy.
"Nechcel som prehrať bez toho, aby som sa pokúsil vyhrať. V jednom momente som bol presvedčený, že ma dobehnú. Boli to preteky o jednom náboji, na ktorý som čakal celú kariéru," dodal pre magazín Cyklistika.
Lombardi sa nemýlil
Triumfom v Richmonde zároveň poslal ten najlepší odkaz svojim pochybovačom. "Veľa ľudí hovorilo, že nie som dosť dobrý na takéto dlhé preteky. A teraz mám dúhový dres," vravel spokojne vtedy 25-ročný Žilinčan.
Titul majstra sveta v cyklistike, ktorá sa vyznačuje veľkou konkurenciou, sa okamžite zaradil medzi najväčšie úspechy v histórii slovenského športu.
V krajine pod Tatrami sa ešte viac prehĺbila "Saganománia" a fanúšikovia svojho obľúbenca po návrate veľkolepo privítali na Mariánskom námestí v Žiline. Dokonca o ňom hudobníci zložili pesničku Sagan je kráľ.
V tom čase už vyše roka fungovala Detská tour Petra Sagana, ktorá dokonca v roku 2015 zaznamenala 20-percentný nárast počtu prihlásených detí.
Koniec koncov, aj vďaka nej sa dnes slovenskí fanúšikovia môžu tešiť z úspechov Lukáša Kubiša či medailí Viktórie Chladoňovej z vrcholných podujatí.
"Peter je jednoduchý chalan, v tom je jeho krása. Tento jeho úspech nie je dielom náhody a ďalšie v budúcnosti ešte prídu. O tom som presvedčený," vravel pre STVR pred 10 rokmi jeho agent Giovanni Lombardi a nemýlil sa.
Svoju sériu víťazstiev na MS následne Sagan predĺžil v Dohe a Bergene (2016, 2017) a dodnes je jediný cyklista, ktorý získal dúhový dres trikrát po sebe.
V nedeľu sa k tomuto zápisu môže priblížiť Tadej Pogačar. Ovládol vlaňajší šampionát a favoritom bude aj v Kigali. Okrem Sagana dokázal v nedávnej histórii vyhrať MS viac než raz aj Julian Alaphilippe.