    Alaphilippe už po necelej hodine vzdal preteky na MS. Ďalšie známe meno vyradil pád

    Julian Alaphilippe.
    Julian Alaphilippe. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|28. sep 2025 o 11:20
    Julian Alaphilippe v Afrike nezískal svoj tretí titul na MS.

    KIGALI. Za poslednú dekádu dokázali viac ako raz triumfovať na MS v cyklistike v kategórii elite iba dvaja muži - Peter Sagan a Julian Alaphilippe.

    Kým Slovák je už približne rok na športovom dôchodku, 33-ročný Alaphilippe stále aktívne preteká. Avšak, na prvý šampionát v Afrike nebude rád spomínať.

    Majster sveta z rokov 2020 a 2021 odstúpil z pretekov už po necelej hodine, pričom nedokončil ani predošlé dva ročníky v Glasgowe a Zürichu. 

    Po tom, čo Alaphilippe vyhral kanadskú jednorazovku GP Québec sa zdalo, že je v dobrej forme, ale na jeho výkone sa zrejme prejavili zdravotné problémy. 

    V úvode sa síce snažil v Kigali dostať do úniku, no jeho snaha nebola úspešná a následne sa začal prepadávať. Napokon to zabalil už 236 km pred cieľom.

    VIDEO: Julian Alaphilippe počas pretekov na MS

    Zo známych mien preteky nedokončí ani majiteľ 10 profesionálnych víťazstiev Španiel Marc Soler, ktorý sa ocitol v páde a nedokázal ďalej pokračovať. 

    Spolu s ním skončil na zemi aj prekvapujúci bronzový medailista z časovky Ilan Van Wilder a hoci Belgičan nasadol späť na bicykel, jeho prejav nevyzerá dobre a tiež zrejme predčasne skončí.

    V mužských pretekoch elite má svoje zastúpenie aj Slovensko. O čo najlepší výsledok sa usiluje dvojnásobný medailista z MS U23 Martin Svrček.

    dnes 11:20
