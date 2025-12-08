Bez jeho chyby by bol Verstappen šampiónom. Antonelli so sympatickým gestom, Holanďan reagoval

Taliansky pretekár Andrea Kimi Antonelli sa dostal po Veľkej cene Kataru do nevôle niektorých fanúšikov Maxa Verstappena po tom, čo spravil chybu v záverečnej časti pretekov a umožnil čerstvému majstrovi sveta Landovi Norrisovi skončiť na štvrtej priečke.
Tento výsledok pre Brita znamenal, že mu stačilo skončiť v Abú Zabí na treťom mieste aj v prípade, že Max Verstappen vyhrá. Tento scenár sa napokon aj naplnil.
Mladý Talian čelil na sociálnych sieťach viacerým nenávistným komentárom. Verstappen aj Red Bull ho po prvotnom zaváhaní bránili.
Po posledných pretekoch sezóny sa však Kimi Antonelli prišiel osobne ospravedlniť holandskému pretekárovi. Ten ho následne objal a povedal, že všetko je v poriadku.
Norris by sa tak či tak, pravdepodobne, stal majstrom sveta, pretože McLaren by mohol pristúpiť v závere pretekov k tímovej réžii - Piastri by pustil Norrisa na druhé miesto, ktoré by mu aj bez štrvtého miesta v Katare prinieslo majstrovskú trofej.