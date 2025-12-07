Často mal pocit, že nie je dosť dobrý. Norris zvládol hru nervov a je šampiónom F1

Pred Veľkou cenou Abú Zabí povedal, že ho čakajú najkomplikovanejšie preteky v živote. Mohol v nich stratiť to, o čom sníval celú kariéru.
Po štarte čelil útoku tímového kolegu, neskôr sa musel predierať štartovým poľom, ale napokon to na okruhu Yas Marina zvládol ako šampión.
Tým nie je iba metaforicky, ale aj reálne. Brit Lando Norris po záverečnom podujatí sezóny 2025 rozšíril zoznam majstrov sveta F1 na číslo 35.
"Bola to dlhá cesta. Chcem sa poďakovať všetkým v McLarene a tiež rodičom, ktorí ma od začiatku podporovali. Cítim sa úžasne. Dali sme to a som hrdý na to, že dnes píšeme históriu," povedal Norris.
Chcel burger a ísť domov
Pre tím z Wokingu získal prvý jazdecký titul od roku 2008 a zlomil zaujímavú kliatbu. Doposiaľ platilo, že pokiaľ boli pred poslednými pretekmi sezóny v hre o titul aspoň traja kandidáti, nikdy neuspel ten, ktorý viedol poradie.
Hoci bol v záverečnej tretine roka jednoznačne najlepším pilotom Max Verstappen, Norris bol konzistentnejší a zaslúžene získal premiérový titul.
Na konto si pripísal sedem víťazstiev, ďalších desať pódií a na rozdiel od súperov nemal vyloženú krízu, že by dlhší čas chýbal medzi najlepšími.
Azda najťažší okamih zažil v Zandvoorte, kde vypadol pre technickú poruchu. Jeho strata na Oscara Piastriho sa vtedy zvýšila z deviatich na 34 bodov a zdalo sa, že práve tento moment bude kľúčový.
"Chcem si dať burger a ísť domov. Je to frustrujúce, takáto prehra bolí. Bol som rýchly, ale stratil som 25 bodov," hovoril Norris po pretekoch.
Bol však odhodlaný bojovať a následne prebral súboj s tímovým kolegom do vlastných rúk - zdolal ho v šiestich veľkých cenách po sebe.
V závere ho nezastavila diskvalifikácia v Las Vegas, chybná stratégia v Katare či znovuzrodený Verstappen. V Abú Zabí získal potrebné pódium a napokon štvornásobného šampióna zdolal o dva body.
Najskôr hra, potom motokáry
Norris sa stal 11. britským šampiónom F1. Jeden titul získali aj Jenson Button, Damon Hill, Nigel Mansell, James Hunt, John Surtees a Mike Hawthorn, ale 26-ročný rodák z Bristolu má ešte dosť času predstihnúť ich.
Paradoxne, jeho vzorom bola legenda MotoGP Valentino Rossi, no napokon štyri kolesá zvíťazili nad dvomi. Aj vďaka videohre Gran Turismo.
VIDEO: Lando Norris sa stal majstrom sveta F1 v roku 2025
V detstve ju často hrával so svojim otcom, ktorého v nej túžil zdolať. Neskôr ovládač vymenil za herný volant s pedálmi, čo bol jeho prvý "pretekársky simulátor". Čas strávený hraním si však musel zaslúžiť.
"Zbožňoval som tú hru, no ak som chcel jazdiť, musel som urobiť domáce práce alebo napríklad pokosiť trávnik. Disciplína bola vo mne zakorenená od detstva. Som vďačný, ako ma rodičia vychovali," vravel pre podcast The Pivot.
Na siedme narodeniny dostal prvú motokáru a vo svojich kategóriách zbieral jeden úspech za druhým. Pod hlavičkou FIA bol majstrom sveta, Európy a tiež vyhral britský šampionát, ktorý kedysi s úžasom sledoval.
V roku 2014 debutoval v automobilových pretekoch v rámci Ginetta Junior Championship a následne urobil zásadné rozhodnutie. V šestnástich bez maturity opustil súkromnú školu a sústredil sa na športovú kariéru.
"Nikdy som si školu neužíval, nebol som nejaký dobrý žiak, takže odísť pre mňa nebolo nič dramatické. Chýbali mi však kamaráti," hovoril Norris.
Debut si vôbec neužil
Odísť zo školy si mohol dovoliť aj vďaka podpore rodičov, najmä otca. Adam Norris je úspešný podnikateľ, pričom podľa dostupných informácii bol v roku 2022 jeho majetok odhadovaný na 200 miliónov libier.
Vo februári 2017 sa jeho syn stal testovacím pilotom McLarenu a šéf tímu Zak Brown ho označil za jazdca s nesmiernym talentom. S deviatimi víťazstvami a dvoma desiatkami pódií ovládol na Carline šampionát F3.
V nasledujúcej sezóne skončil v seriáli F2 druhý za Georgeom Russellom a od roku 2019 je súčasťou kráľovnej motošportu, keď nahradil Stoffela Vandoornea.
"Pamätám si, že som nasadal do auta, keď mi Zak zavolal. Vedel o tom manažér, tréner a potom otec. Nikomu inému som to nepomohol povedať, ani mame. Trochu ju štvalo, že som jej to nepovedal skôr," uviedol pre CNN News.
Svoj debut v F1 si odkrútil ako 19-ročný v austrálskom Albert Parku, kde skončil dvanásty. Priznal však, že bol natoľko nervózny, že si preteky vôbec neužil. Bolo to niečo, na čom musel postupne pracovať.
"Keď som nebol so sebou spokojný, negatívne som premýšľal aj o nasledujúcich pretekoch, hoci som ešte ani neprišiel na miesto. Často som mal pocit, že som odviedol mizernú prácu a že nie som dosť dobrý.
Aj dnes som na seba prísny, ale už menej ako v minulosti. Začal som pracovať s mentálnym trénerom, hovoriť o duševnom zdraví a niekoľko ľudí povedalo, že som im zachránil život," hovoril Norris v roku 2023 pre GQ Magazine.
Dočkal sa až na 110. pokus
Prvého pódia v F1 sa Norris dočkal už v druhej sezóne, keď v rakúskom Spielbergu skončil tretí. Víťazstvo však dlho neprichádzalo. Blízko k nemu bol v roku 2021 v Soči, ale jeho tím zle vyhodnotil situáciu s dažďom.
Napokon sa dočkal na 110. pokus, keď všetkých súperov nechal za sebou v Miami. Predtým bol 15-krát na pódiu, no ani raz nie na najvyššom stupienku.
"Som v siedmom nebi. Je to úžasný pocit, čakal som naň dlho. Konečne som skončil na prvom mieste. Ďakujem McLarenu a aj mojim rodičom za celú moju cestu. Som hrdý na všetkých v tíme," vravel Norris.
Do sezóny 2025 už vstupoval ako jeden z favoritov, no mnohí mali pochybnosti. "Je pripravený na zisk titulu majstra sveta?," písala pred začiatkom ročníka Bianca Garloffová z portálu f1-insider.com.
Niektorí experti tvrdili, že mu chýba agresívnejší prístup v kľúčových momentoch a že nemá zabijácky inštinkt ako Verstappen. Meniť sa však nechcel.
"Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som získal titul. Urobím to však tak, že budem milý chlap. Myslím si, že nemusíte mať zabijácky inštinkt, aby ste to dosiahli," hovoril pre The Guardian začiatkom sezóny.
A na jej konci je to práve Norris, kto si vychutnával víťazné "donuty".
"Je to úžasný pocit. Teraz už trochu viem, ako sa cíti Max. Chcem zablahoželať mojim dvom najväčším súperom. Bola radosť a česť proti nim pretekať. Veľa som sa od nich naučil," dodal Norris.