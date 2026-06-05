Aj druhý tréning bol v jasnej réžii Ferrari. V Monaku bol tentokrát najrýchlejší Hamilton

Jazdci Ferrari potvrdili už v prvý deň tréningov svoju úlohu favoritov na Veľkú cenu Monaka Formuly 1.
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Na slávnom mestskom okruhu bol v prvom tréningu najrýchlejší monacký rodák Charles Leclerc, ktorý predstihol svojho tímového kolegu Lewis Hamilton o 226 tisícin sekundy.
V druhom tréningu si poradie vymenili, obaja dosiahli lepšie časy a sedemnásobný majster sveta z Británie bol tentoraz rýchlejší o 111 tisícin sekundy.
Bývalí víťazi Veľkej ceny Monaka Leclerc a Hamilton sú považovaní za favoritov vzhľadom na charakter trate v úzkych uliciach Monte Carla, kde je len minimum príležitostí na predbiehanie.
Výkon motora tu nehrá takú významnú úlohu ako na iných okruhoch, čo znižuje výhodu, ktorou disponuje doteraz dominantný tím Mercedes.
Tretí najlepší čas zaznamenal v oboch tréningoch Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull Racing. V prvom tréningu zaostal za Ferrari o pol sekundy, v druhom sa priblížil k Hamiltonovi na rozdiel 168 tisícin sekundy.
Na štvrtom a piatom mieste sa striedali jazdci Mercedesu. Líder šampionátu Kimi Antonelli bol rýchlejší v prvom tréningu, no jeho tímový kolega a súper v boji o titul George Russell ho popoludní predstihol.
Šiesty skončil v úvodnom tréningu minuloročný víťaz z Monaka a majster sveta Lando Norris z tímu McLaren.
V druhom tréningu však zaznamenal až 19. čas, keď po ôsmich kolách musel pre technickú poruchu odstaviť svoj monopost uprostred trate a do tréningu sa už nestihol vrátiť.
Do šiestej Veľkej ceny sezóny vstupuje Antonelli s náskokom 43 bodov pred Russellom. Devätnásťročný Talian vyhral predchádzajúce štyri preteky, zatiaľ čo v úvodnej Veľkej cene sezóny triumfoval Russell.