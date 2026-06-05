    Dokonalý štart Ferrari v Monaku. V úvodnom tréningu diktovalo tempo

    Charles Leclerc
    Charles Leclerc (Autor: TASR/AP)
    ČTK|5. jún 2026 o 15:22
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    Konkurencia stráca polsekundu.

    Piloti Ferrari potvrdili hneď v prvom tréningu úlohu favoritov Veľkej ceny Monaka formuly 1.

    Na slávnej mestskej trati bol najrýchlejší miestny rodák Charles Leclerc o 226 tisícin sekundy pred tímovým kolegom Lewisom Hamiltonom z Británie. Druhý tréning sa pôjde od 17:00 h.

    Bývalí víťazi Grand Prix Monaka Leclerc a Hamilton sú považovaní za favoritov vzhľadom na charakter trate v úzkych uliciach Monte Carla s minimom šancí na predbiehanie, kde nie je takou výhodou sila motora, akou disponuje doteraz dominantný Mercedes.

    Tretí čas zajazdil s polsekundovým odstupom Holanďan Max Verstappen z Red Bullu. Štvrtý bol líder šampionátu Kimi Antonelli z Talianska pred ďalším jazdcom Mercedesu a súperom v boji o titul Georgeom Russellom z Británie.

    Šiesty skončil vlaňajší víťaz z Monaka a majster sveta Lando Norris zo stajne McLaren.

    Do šiestej Grand Prix sezóny vstupuje Antonelli s náskokom 43 bodov pred Russellom. Dvadsaťdeväťročný Talian vyhral predchádzajúce štyri preteky, v prvej Veľkej cene roka triumfoval Russell.

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    Charles Leclerc
    Charles Leclerc
    Dokonalý štart Ferrari v Monaku. V úvodnom tréningu diktovalo tempo
    dnes 15:22
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