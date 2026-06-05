Dokonalý štart Ferrari v Monaku. V úvodnom tréningu diktovalo tempo

Piloti Ferrari potvrdili hneď v prvom tréningu úlohu favoritov Veľkej ceny Monaka formuly 1.
Na slávnej mestskej trati bol najrýchlejší miestny rodák Charles Leclerc o 226 tisícin sekundy pred tímovým kolegom Lewisom Hamiltonom z Británie. Druhý tréning sa pôjde od 17:00 h.
Bývalí víťazi Grand Prix Monaka Leclerc a Hamilton sú považovaní za favoritov vzhľadom na charakter trate v úzkych uliciach Monte Carla s minimom šancí na predbiehanie, kde nie je takou výhodou sila motora, akou disponuje doteraz dominantný Mercedes.
Tretí čas zajazdil s polsekundovým odstupom Holanďan Max Verstappen z Red Bullu. Štvrtý bol líder šampionátu Kimi Antonelli z Talianska pred ďalším jazdcom Mercedesu a súperom v boji o titul Georgeom Russellom z Británie.
Šiesty skončil vlaňajší víťaz z Monaka a majster sveta Lando Norris zo stajne McLaren.
Do šiestej Grand Prix sezóny vstupuje Antonelli s náskokom 43 bodov pred Russellom. Dvadsaťdeväťročný Talian vyhral predchádzajúce štyri preteky, v prvej Veľkej cene roka triumfoval Russell.