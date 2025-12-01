Mladík čelí vyhrážkam smrťou, údajne náročky pustil Norrisa. Šéf Merdecesu zúri

Taliansky pretekár seriálu pretekov F1 Andrea Kimi Antonelli dostal niekoľko vyhrážok smrťou po nedeľňajšej Veľkej cene Kataru.
Devätnásťročný jazdec tímu Mercedes sa stal obeťou tisícok komentárov na sociálnej sieti po tom, čo v predposlednom kole údajne úmyselne prepustil 4. miesto lídrovi šampionátu Landovi Norrisovi z McLarenu.
Norris sa dostal pred mladíka po tom, čo Talian urobil chybu a vyšiel mimo trať.
Ihneď to rozvírilo špekulácie o tom, či išlo o zámer vzhľadom na dobré vzťahy medzi stajňami. Antonelliho zamestnávateľ identifikoval viac ako 1100 závažných komentárov, z ktorých niekoľko obsahovalo vyhrážky smrťou.
VIDEO: Moment, keď Lando Norris predstihol Kimiho Antonelliho
Dokonca aj Verstappenov pretekársky inžinier Gianpiero Lambiase povedal v rádiovej komunikácii, že to vyzeralo na prepustenie miesta v prospech Norrisa. Red Bull sa neskôr za tieto vyjadrenia ospravedlnil.
"Komentáre, ktoré naznačovali úmyselné prepustenie pozície, sú nesprávne a úprimne ľutujeme, že to viedlo k online útokom na Kimiho.
Opakované zábery ukazujú, že Antonelli na okamih stratil kontrolu nad svojím autom, čím umožnil Norrisovi predstihnúť ho," uviedol Red Bull.
"Je to totálny nezmysel. Už len, že to počujem, je hrozné. Bojujeme o druhé miesto v Pohári konštruktérov a Kimi bojoval o tretie miesto v pretekoch.
Aký hlúpy musí byť človek, aby vôbec povedal niečo takéto," citoval špecializovaný web Motorsport.com šéfa Mercedesu Tota Wolffa.
Ten sa dokonca po pretekoch v Lusaile stretol aj s Lambiasom.
"Povedal som mu, že Kimi proste vyšiel mimo trať. V ľavotočivej zákrute mal nižšiu nájazdovú rýchlosť, pridal plyn a v tej chvíli stratil kontrolu.
Prečo by sme to vôbec robili? Prečo by sme uvažovali o tom, že budeme zasahovať do šampionátu jazdcov? Myslím si, že sme si situáciu vyjasnili. On povedal, že tú situáciu nevidel," povedal Wolff.
Dva body navyše, ktoré získal Norris za štvrté namiesto piateho miesta, môžu byť napokon veľmi dôležité. Brit má pred Verstappenom 12-bodový náskok a stačí mu skončiť v Abú Zabí na tretej priečke.
Poradie šampionátu
Po 23 z 24 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Body
1.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
408
2.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
396
3.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
392
4.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
309
5.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
230
6.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
152
7.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
150
8.
Alexander Albon
Thajsko
Williams
73
9.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
64
10.
Isack Hadjar
Francúzsko
Racing Bulls
51
11.
Nico Hülkenberg
Nemecko
Sauber
49
12
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
48
13.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
41
14.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
38
15.
Júki Cunoda
Japonsko
Red Bull
33
16.
Esteban Ocon
Francúzsko
Haas
32
17.
Lance Stroll
Kanada
Aston Martin
32
18.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
22
19.
Gabriel Bortoleto
Brazília
Sauber
19
20.
Franco Colapinto
Argentína
Alpine
0
21.
Jack Doohan
Austrália
Alpine
0