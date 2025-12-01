    Mladík čelí vyhrážkam smrťou, údajne náročky pustil Norrisa. Šéf Merdecesu zúri

    Taliansky pretekár F1 vo farbách Mercedesu Andrea Kimi Antonelli.
    Taliansky pretekár F1 vo farbách Mercedesu Andrea Kimi Antonelli.
    TASR, ČTK|1. dec 2025 o 15:05
    Kimi Antonelli dostal za svoju chybu spŕšku negatívnych správ.

    Taliansky pretekár seriálu pretekov F1 Andrea Kimi Antonelli dostal niekoľko vyhrážok smrťou po nedeľňajšej Veľkej cene Kataru.

    Devätnásťročný jazdec tímu Mercedes sa stal obeťou tisícok komentárov na sociálnej sieti po tom, čo v predposlednom kole údajne úmyselne prepustil 4. miesto lídrovi šampionátu Landovi Norrisovi z McLarenu.

    Norris sa dostal pred mladíka po tom, čo Talian urobil chybu a vyšiel mimo trať.

    Ihneď to rozvírilo špekulácie o tom, či išlo o zámer vzhľadom na dobré vzťahy medzi stajňami. Antonelliho zamestnávateľ identifikoval viac ako 1100 závažných komentárov, z ktorých niekoľko obsahovalo vyhrážky smrťou.

    VIDEO: Moment, keď Lando Norris predstihol Kimiho Antonelliho

    Dokonca aj Verstappenov pretekársky inžinier Gianpiero Lambiase povedal v rádiovej komunikácii, že to vyzeralo na prepustenie miesta v prospech Norrisa. Red Bull sa neskôr za tieto vyjadrenia ospravedlnil.

    "Komentáre, ktoré naznačovali úmyselné prepustenie pozície, sú nesprávne a úprimne ľutujeme, že to viedlo k online útokom na Kimiho.

    Opakované zábery ukazujú, že Antonelli na okamih stratil kontrolu nad svojím autom, čím umožnil Norrisovi predstihnúť ho," uviedol Red Bull.

    "Je to totálny nezmysel. Už len, že to počujem, je hrozné. Bojujeme o druhé miesto v Pohári konštruktérov a Kimi bojoval o tretie miesto v pretekoch. 

    Aký hlúpy musí byť človek, aby vôbec povedal niečo takéto," citoval špecializovaný web Motorsport.com šéfa Mercedesu Tota Wolffa.

    Veľkú cenu ovládla strategička Red Bullu. Brown: Verstappen je ako postava z hororu

    Ten sa dokonca po pretekoch v Lusaile stretol aj s Lambiasom. 

    "Povedal som mu, že Kimi proste vyšiel mimo trať. V ľavotočivej zákrute mal nižšiu nájazdovú rýchlosť, pridal plyn a v tej chvíli stratil kontrolu. 

    Prečo by sme to vôbec robili? Prečo by sme uvažovali o tom, že budeme zasahovať do šampionátu jazdcov? Myslím si, že sme si situáciu vyjasnili. On povedal, že tú situáciu nevidel," povedal Wolff.

    Dva body navyše, ktoré získal Norris za štvrté namiesto piateho miesta, môžu byť napokon veľmi dôležité. Brit má pred Verstappenom 12-bodový náskok a stačí mu skončiť v Abú Zabí na tretej priečke.

    Poradie šampionátu

    Po 23 z 24 pretekov:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Body

    1.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    408

    2.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    396

    3.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    392

    4.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    309

    5.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    230

    6.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    152

    7.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    150

    8.

    Alexander Albon

    Thajsko

    Williams

    73

    9.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    64

    10.

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Racing Bulls

    51

    11. 

    Nico Hülkenberg

    Nemecko

    Sauber

    49

    12

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    48

    13.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    41

    14.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    38

    15.

    Júki Cunoda

    Japonsko

    Red Bull

    33

    16.

    Esteban Ocon

    Francúzsko

    Haas

    32

    17.

    Lance Stroll

    Kanada

    Aston Martin

    32

    18.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    22

    19.

    Gabriel Bortoleto

    Brazília

    Sauber

    19

    20.

    Franco Colapinto

    Argentína

    Alpine

    0

    21.

    Jack Doohan

    Austrália

    Alpine

    0

    Formula 1 2025

    Formula 1

