Antonelli vyfúkol pole position Verstappenovi. Leclerc v úplnom závere poškodil svoj monopost

Formula 1 - Veľká cena Monaka
Výsledky kvalifikácie:
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1
Andrea Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
1:12,051 min
2
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
+ 0,043 s
3
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+ 0,228 s
4
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+ 0,300 s
5
Isack Hadjar
Francúzsko
Red Bull
+ 0,383 s
6
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+ 0,394 s
7
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
+ 0,573 s
8
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
+ 0,714 s
9
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
+ 1,175 s
10
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
+ 1,361 s
Taliansky jazdec Kimi Antonelli z Mercedesu odštartuje nedeľňajšiu Veľkú cenu formuly 1 v Monaku z prvého miesta.
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Devätnásťročný líder šampionátu v sobotu uspel v kvalifikácii pred štvornásobným majstrom sveta Maxom Verstappenom z Red Bullu.
Tretí skončil Lewis Hamilton a štvrtý domáci pilot Charles Leclerc na Ferrari. Obhajca prvenstva Lando Norris z McLarenu zajazdil až ôsmy najlepší čas.
Dvadsaťdeväťročný Antonelli zvíťazil s náskokom 43 tisícin sekundy, pripísal si štvrtý kvalifikačný triumf v ročníku i kariére a potvrdil tohtoročnú nadvládu Mercedesu.
Zvyšné dve kvalifikácie a tiež prvé preteky sezóny vyhral jeho tímový kolega George Russell, ktorý do monackej Grand Prix vyrazí až zo šiesteho miesta.
"To bolo čarovné kolo, všetko som v ňom skvele poskladal. S Maxom to bolo strašne tesné a som šťastný," radoval sa Antonelli.
"Toto je najintenzívnejšia kvalifikácia roka. Stále idete na hrane, múry sa stále približujú. Nie je to jednoduché, "dodal jazdec, ktorý bude v nedeľu nadväzovať na triumfy z Číny, Japonska, Miami a Kanady.
Piloti Ferrari nenaplnili očakávania a nenadviazali na piatkové tréningy.
Hamilton zaostal za Antonellim o takmer štvrť sekundy, predvlaňajší víťaz Leclerc, ktorý v Monaku kvalifikáciu trikrát dokázal vyhrať, o tri desatiny. Navyše svoj monopost v úplnom závere kvalifikácie poškodil.
Talianska stajňa sa dnes musela na trati zaobísť bez šéfa Frédérica Vasseura, ktorý bol hospitalizovaný kvôli zdravotnej indispozícii.
Podľa informácií tímu zostáva pod dohľadom lekárov, bližšie podrobnosti stajňa neuviedla.