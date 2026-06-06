    Antonelli vyfúkol pole position Verstappenovi. Leclerc v úplnom závere poškodil svoj monopost

    Andrea Kimi Antonelli počas kvalifikácie na Veľkej cene Monaka.
    Andrea Kimi Antonelli počas kvalifikácie na Veľkej cene Monaka. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, ČTK|6. jún 2026 o 17:11
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    Tretiu pozíciu obsadil Lewis Hamilton na Ferrari.

    Formula 1 - Veľká cena Monaka

    Výsledky kvalifikácie:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1

    Andrea Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    1:12,051 min

    2

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    + 0,043 s

    3

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    + 0,228 s

    4

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    + 0,300 s

    5

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Red Bull

    + 0,383 s

    6

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    + 0,394 s

    7

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    + 0,573 s

    8

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    + 0,714 s

    9

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    + 1,175 s

    10

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    + 1,361 s

    Taliansky jazdec Kimi Antonelli z Mercedesu odštartuje nedeľňajšiu Veľkú cenu formuly 1 v Monaku z prvého miesta.

    Devätnásťročný líder šampionátu v sobotu uspel v kvalifikácii pred štvornásobným majstrom sveta Maxom Verstappenom z Red Bullu.

    Tretí skončil Lewis Hamilton a štvrtý domáci pilot Charles Leclerc na Ferrari. Obhajca prvenstva Lando Norris z McLarenu zajazdil až ôsmy najlepší čas.

    Dvadsaťdeväťročný Antonelli zvíťazil s náskokom 43 tisícin sekundy, pripísal si štvrtý kvalifikačný triumf v ročníku i kariére a potvrdil tohtoročnú nadvládu Mercedesu.

    Zvyšné dve kvalifikácie a tiež prvé preteky sezóny vyhral jeho tímový kolega George Russell, ktorý do monackej Grand Prix vyrazí až zo šiesteho miesta.

    "To bolo čarovné kolo, všetko som v ňom skvele poskladal. S Maxom to bolo strašne tesné a som šťastný," radoval sa Antonelli.

    "Toto je najintenzívnejšia kvalifikácia roka. Stále idete na hrane, múry sa stále približujú. Nie je to jednoduché, "dodal jazdec, ktorý bude v nedeľu nadväzovať na triumfy z Číny, Japonska, Miami a Kanady.

    Piloti Ferrari nenaplnili očakávania a nenadviazali na piatkové tréningy.

    Hamilton zaostal za Antonellim o takmer štvrť sekundy, predvlaňajší víťaz Leclerc, ktorý v Monaku kvalifikáciu trikrát dokázal vyhrať, o tri desatiny. Navyše svoj monopost v úplnom závere kvalifikácie poškodil.

    Talianska stajňa sa dnes musela na trati zaobísť bez šéfa Frédérica Vasseura, ktorý bol hospitalizovaný kvôli zdravotnej indispozícii.

    Podľa informácií tímu zostáva pod dohľadom lekárov, bližšie podrobnosti stajňa neuviedla.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Andrea Kimi Antonelli počas kvalifikácie na Veľkej cene Monaka.
    Andrea Kimi Antonelli počas kvalifikácie na Veľkej cene Monaka.
    Antonelli vyfúkol pole position Verstappenovi. Leclerc v úplnom závere poškodil svoj monopost
    dnes 17:11
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    Domov»Formula 1»Antonelli vyfúkol pole position Verstappenovi. Leclerc v úplnom závere poškodil svoj monopost