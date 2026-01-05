ONLINE: Švédsko - Česko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (finále, U20 LIVE)

Švédsko a Česko dnes hrajú finálový zápas na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.
Švédsko postúpilo do finále po veľkej dráme s Fínskom, proti ktorému uspelo 4:3 po samostatných nájazdoch.
Česi si v boji o finále poradili s Kanadou, ktorú zdolali 6:4.
Kde sledovať MS U20 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Majstrovstvá sveta do 20 rokov Finále 2025/2026
06.01.2026 o 02:30
Švédsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Česko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 02:30.