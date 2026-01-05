ONLINE: Švédsko - Česko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (finále, U20 LIVE)

Sportnet|5. jan 2026 o 20:00
Hokejisti Švédska a Česka do 20 rokov dnes hrajú finálový zápas na MS U20. Sledujte ste s nami ONLINE prenos Švédsko vs. Česko.

Švédsko a Česko dnes hrajú finálový zápas na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.

Švédsko postúpilo do finále po veľkej dráme s Fínskom, proti ktorému uspelo 4:3 po samostatných nájazdoch.

Česi si v boji o finále poradili s Kanadou, ktorú zdolali 6:4.

Kde sledovať MS U20 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: Švédsko - Česko na MS v hokeji do 20 rokov LIVE (finále, utorok, výsledok, NAŽIVO)

Majstrovstvá sveta do 20 rokov Finále 2025/2026
06.01.2026 o 02:30
Švédsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Česko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 02:30.

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    dnes 20:00
