    Televízne zábery vyvolali pochybnosti, FIFA však trvá na svojich číslach návštevnosti

    Fanúšikovia Kórejskej republiky sa tešia z výhry po zápase základnej A-skupiny Kórejská republika - Česko na majstrovstvách sveta vo futbale
    Fotogaléria (43)
    Fanúšikovia Kórejskej republiky sa tešia z výhry po zápase základnej A-skupiny Kórejská republika - Česko na majstrovstvách sveta vo futbale (Autor: TASR/AP)
    TASR|13. jún 2026 o 07:30
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    Návštevnosť zápasu Kórejská republika – Česko vyvolala diskusiu. FIFA má vysvetlenie.

    Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) obhajovala oficiálny údaj o návštevnosti na zápase majstrovstiev sveta medzi Kórejskou republikou a Českom napriek tomu, že počas televízneho prenosu bolo na tribúnach vidieť množstvo prázdnych miest.

    FIFA uviedla, že duel v mexickej Guadalajare sledovalo 44 985 divákov. Kapacita štadióna je 45 664 miest, čo podľa federácie predstavuje naplnenosť na úrovni 98,5 percenta.

    V televíznych záberoch však bolo viditeľných viacero voľných sedadiel, upozornila agentúra DPA.

    Fotogaléria zo zápasu Južná Kórea - Česko na MS vo futbale 2026 (skupina A)
    Hráči Česka po zápase s Južnou Kóreou na MS vo futbale 2026
    Hráči Južnej Kórei sa tešia z gólu v zápase s Českom na MS vo futbale 2026
    Hráči Južnej Kórei sa tešia z výhry nad Českom na MS vo futbale 2026
    43 fotografií
    Hráči Južnej Kórei sa tešia z výhry nad Českom na MS vo futbale 2026Hráči Južnej Kórei sa tešia z výhry nad Českom na MS vo futbale 2026Hráči Česka po zápase s Južnou Kóreou na MS vo futbale 2026Hráči Južnej Kórei sa tešia z výhry nad Českom na MS vo futbale 2026Fanúšikovia Južnej Kórei sa tešia z výhry nad Českom na MS vo futbale 2026Hráči Južnej Kórei sa tešia z výhry nad Českom na MS vo futbale 2026Hráči Južnej Kórei sa tešia z výhry nad Českom na MS vo futbale 2026

    Federácia vysvetlila, že časť fanúšikov sa počas stretnutia zdržiavala v priestoroch štadióna, no mimo svojich miest.

    „Oficiálne údaje o návštevnosti vychádzajú z počtu naskenovaných vstupeniek a divákov nachádzajúcich sa v areáli štadióna, nie z vizuálneho posúdenia obsadenosti sedadiel v konkrétnom okamihu zápasu,“ uviedla FIFA v oficiálnom stanovisku.

    Podľa oficiálnych údajov bolo ešte pred štartom šampionátu vypredaných 29 zápasov, zatiaľ čo na ďalších 75 stretnutí zostali vstupenky v predaji.

    Kritiku predtým vyvolali najmä vysoké ceny lístkov na turnaj v USA, Kanade a Mexiku. Prezident FIFA Gianni Infantino ich v stredu obhajoval s tým, že niektoré vstupenky na majstrovstvá sveta boli lacnejšie než lístky na univerzitné športové podujatia v USA.

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