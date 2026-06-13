Televízne zábery vyvolali pochybnosti, FIFA však trvá na svojich číslach návštevnosti

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) obhajovala oficiálny údaj o návštevnosti na zápase majstrovstiev sveta medzi Kórejskou republikou a Českom napriek tomu, že počas televízneho prenosu bolo na tribúnach vidieť množstvo prázdnych miest.
FIFA uviedla, že duel v mexickej Guadalajare sledovalo 44 985 divákov. Kapacita štadióna je 45 664 miest, čo podľa federácie predstavuje naplnenosť na úrovni 98,5 percenta.
V televíznych záberoch však bolo viditeľných viacero voľných sedadiel, upozornila agentúra DPA.
Federácia vysvetlila, že časť fanúšikov sa počas stretnutia zdržiavala v priestoroch štadióna, no mimo svojich miest.
„Oficiálne údaje o návštevnosti vychádzajú z počtu naskenovaných vstupeniek a divákov nachádzajúcich sa v areáli štadióna, nie z vizuálneho posúdenia obsadenosti sedadiel v konkrétnom okamihu zápasu,“ uviedla FIFA v oficiálnom stanovisku.
Podľa oficiálnych údajov bolo ešte pred štartom šampionátu vypredaných 29 zápasov, zatiaľ čo na ďalších 75 stretnutí zostali vstupenky v predaji.
Kritiku predtým vyvolali najmä vysoké ceny lístkov na turnaj v USA, Kanade a Mexiku. Prezident FIFA Gianni Infantino ich v stredu obhajoval s tým, že niektoré vstupenky na majstrovstvá sveta boli lacnejšie než lístky na univerzitné športové podujatia v USA.