Domáci reprezentanti pokračujú na MS bez straty bodu. Rozhodli v úvode tretej tretiny

MS v hokeji 2026 - skupina A
Švajčiarsko - Lotyšsko 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Góly: 31. Meier (Hischier, Rochette), 38. Riat (Andrighetto, Malgin), 41. Kukan (Marti, Meier), 53. Riat (Knak, Kukan) – 32. Balcers (Smirnovs, Vilmanis), 60. Balcers (Vilmanis, Egle).
Rozhodcovia: Gour (Kan.), Hronský – Durmis (obaja SR), Ondráček (ČR), vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 10.000
Švajčiarsko: Aeschlimann – Egli, Josi, Kukan, Marti, Moser, Berni, Jung – Meier, Hischier, Rochette – Niederreiter, Thürkauf, Bertschy – Suter, Malgin, Andrighetto – Riat, Jäger, Knak – Biasca
Lotyšsko: Gudlevskis – Cibulskis, Šmits, Zile, Freibergs, Mamčics, Bindulis, Tumanovs, Andžans – Balcers, Smirnovs, Vilmanis – Andersons, Batna, Dzierkals – Murnieks, Egle, Lapinskis – Buncis, Prohorenkovs, Skrastinš
Švajčiarski hokejisti majú po dvoch zápasoch na domácich MS v hokeji 2026 v skupine A plný počet bodov.
„Helvéti“ zvíťazili v sobotnom stretnutí v Zürichu nad Lotyšskom 4:2. Duel mal aj slovenskú stopu, jedným z hlavných rozhodcov bol Tomáš Hronský, v pozícii čiarového arbitra figuroval jeho krajan Oto Durmis.
Lotyšov čakal druhý súboj v nedeľu o 20.20 h proti Nemecku. Domáci tím mal pred sebou deň voľna, po ktorom sa v pondelok stretne takisto s Nemeckom.
Tabuľka: Skupina A
Priebeh zápasu Švajčiarsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Domáci tím mal v prvom dejstve iba jednu väčšiu šancu skórovať, zakončenie útočníka Nina Niederreitera však skončilo na hornej žŕdke.
II. tretina:
„Helvéti“ rozpútali od úvodu prostrednej časti hry kolotoč. Na lotyšskú bránku vyslali celkovo 22 striel a brankár Gudlevskis držal svoj tím v hre o body.
Prekonal ho až v polovici stretnutia po prečíslení dvoch proti jednému Meier. Lotyši sa dokázali vrátiť do zápasu zásluhou Balcersa, no vedenie Švajčiarom vrátil v 38. minúte počas presilovej hry Riat.
III. tretina:
Dôležitý gól pre Švajčiarsko strelil v 59. sekunde tretieho dejstva Kukan a duel definitívne naklonil na stranu domáceho výberu.
V závere ešte v početnej výhode skorigoval konečný stav svojím druhým presným zásahom Balcers.
