    16.05.2026, Skupina A
    4 - 2
    0:0, 2:1, 2:1
    Domáci reprezentanti pokračujú na MS bez straty bodu. Rozhodli v úvode tretej tretiny

    Švajčiarski hokejisti oslavujú gól proti Lotyšsku. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|16. máj 2026 o 22:56
    Švajčiarsko dnes zdolalo Lotyšsko v skupine A na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina A

    Švajčiarsko - Lotyšsko 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

    Góly: 31. Meier (Hischier, Rochette), 38. Riat (Andrighetto, Malgin), 41. Kukan (Marti, Meier), 53. Riat (Knak, Kukan) – 32. Balcers (Smirnovs, Vilmanis), 60. Balcers (Vilmanis, Egle).

    Rozhodcovia: Gour (Kan.), HronskýDurmis (obaja SR), Ondráček (ČR), vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0

    Diváci: 10.000

    Švajčiarsko: Aeschlimann – Egli, Josi, Kukan, Marti, Moser, Berni, Jung – Meier, Hischier, Rochette – Niederreiter, Thürkauf, Bertschy – Suter, Malgin, Andrighetto – Riat, Jäger, Knak – Biasca

    Lotyšsko: Gudlevskis – Cibulskis, Šmits, Zile, Freibergs, Mamčics, Bindulis, Tumanovs, Andžans – Balcers, Smirnovs, Vilmanis – Andersons, Batna, Dzierkals – Murnieks, Egle, Lapinskis – Buncis, Prohorenkovs, Skrastinš

    Švajčiarski hokejisti majú po dvoch zápasoch na domácich MS v hokeji 2026 v skupine A plný počet bodov.

    „Helvéti“ zvíťazili v sobotnom stretnutí v Zürichu nad Lotyšskom 4:2. Duel mal aj slovenskú stopu, jedným z hlavných rozhodcov bol Tomáš Hronský, v pozícii čiarového arbitra figuroval jeho krajan Oto Durmis. 

    Lotyšov čakal druhý súboj v nedeľu o 20.20 h proti Nemecku. Domáci tím mal pred sebou deň voľna, po ktorom sa v pondelok stretne takisto s Nemeckom.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    FínskoFínskoFIN
    2
    2
    0
    0
    0
    7:2
    6
    2
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    1
    1
    0
    0
    0
    5:2
    3
    4
    LotyšskoLotyšskoLAT
    1
    0
    0
    0
    1
    2:4
    0
    5
    USAUSAUSA
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    6
    NemeckoNemeckoGER
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    7
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    1
    0
    0
    0
    1
    2:5
    0
    8
    MaďarskoMaďarskoHUN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Švajčiarsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Domáci tím mal v prvom dejstve iba jednu väčšiu šancu skórovať, zakončenie útočníka Nina Niederreitera však skončilo na hornej žŕdke.

    II. tretina:

    „Helvéti“ rozpútali od úvodu prostrednej časti hry kolotoč. Na lotyšskú bránku vyslali celkovo 22 striel a brankár Gudlevskis držal svoj tím v hre o body.

    Fotogaléria zo zápasu Švajčiarsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Švajčiarsky hráč Timo Meier (28) nepremenil šancu proti lotyšskému hráčovi Albertovi Smitsovi (vľavo) a lotyšskému brankárovi Kristersovi Gudlevskisovi (vpravo) počas zápasu Švajčiarsko - Lotyšsko v skupine A na MS v hokeji 2026.
    Švajčiarsky hráč Timo Meier oslavuje po strelení gólu počas zápasu Švajčiarsko - Lotyšsko v skupine A na MS v hokeji 2026.
    Švajčiarsky hráč Nico Hischier kontroluje puk počas zápasu Švajčiarsko - Lotyšsko v skupine A na MS v hokeji 2026.
    Lotyšský hráč Mārtiņš Dzierkals (druhý sprava) je zrazený medzi švajčiarskym brankárom Sandrom Aeschlimannom a Janisom Moserom počas zápasu Švajčiarsko - Lotyšsko v skupine A na MS v hokeji 2026.
    Švajčiarski hokejisti pred zápasom Švajčiarsko - Lotyšsko v skupine A na MS v hokeji 2026.Švajčiarsky hráč Ken Jäger (vľavo) a lotyšský hráč Oskars Batna (vpravo) bojujú o puk počas zápasu Švajčiarsko - Lotyšsko v skupine A na MS v hokeji 2026.Švajčiarsky hráč Denis Malgin (vľavo) bojuje o puk s lotyšským hráčom Oskarsom Batnom (vpravo) počas zápasu Švajčiarsko - Lotyšsko v skupine A na MS v hokeji 2026.

    Prekonal ho až v polovici stretnutia po prečíslení dvoch proti jednému Meier. Lotyši sa dokázali vrátiť do zápasu zásluhou Balcersa, no vedenie Švajčiarom vrátil v 38. minúte počas presilovej hry Riat.

    III. tretina:

    Dôležitý gól pre Švajčiarsko strelil v 59. sekunde tretieho dejstva Kukan a duel definitívne naklonil na stranu domáceho výberu.

    V závere ešte v početnej výhode skorigoval konečný stav svojím druhým presným zásahom Balcers.

    Program MS v hokeji 2026 - sobota, 16. mája

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    16.05. 12:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    2 - 5
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    16.05. 16:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    0 - 6
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    16.05. 16:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    1 - 4
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena
    16.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    3 PP - 2
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    16.05. 20:20
    | Skupina A
    MS v hokeji 2026

    Damien Riat a Simon Knak (8) sa tešia z gólu.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švajčiarsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Domov»MS v hokeji 2026»Domáci reprezentanti pokračujú na MS bez straty bodu. Rozhodli v úvode tretej tretiny