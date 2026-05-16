    Kde sledovať zápas Slovensko - Taliansko? Program a výsledky na dnes (nedeľa, 17. máj)

    Slovenskí hokejisti sa tešia z víťazstva po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026.
    Slovenskí hokejisti sa tešia z víťazstva po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR)
    Sportnet|17. máj 2026 o 00:00
    Pozrite si program na dnes na MS v hokeji 2026. Aké výsledky prinesie nedeľa, 17. máj?

    MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku majú v nedeľu 17. mája na programe tretí hrací deň. Odohrá sa šesť zápasov.

    Od 12:20 budú opäť v akcii slovenskí hokejisti, ktorí sa predstavia v zápase Slovensko - Taliansko.

    V skupine B budú nasledovať súboje o 16:20 Dánsko - Švédsko a večer o 20:20 Nórsko - Slovinsko.

    Sobotňajšie dianie v skupine A otvorí obedňajší duel Veľká Británia - USA, následne dostane priestor stretnutie Rakúsko - Maďarsko a na záver vo večernom čase Nemecko - Lotyšsko.

    Všetky stretnutia nájdete na Sportnet.sk ako textové online prenosy, zápasy Slovenska budú dostupné aj s audiokomentárom.

    Pre TV program k nedeli 17. mája potrebujete ísť nižšie v článku, kompletný TV program nájdete na tomto odkaze.

    Pozrite si program a výsledky MS v hokeji 2026 na dnes, a tiež aktuálne tabuľky aj celkový celkový program šampionátu.

    Program a výsledky na MS v hokeji 2026 (nedeľa, 17. máj)

    Skupina A

    Joj Šport
    17.05. 12:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    vs.
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    17.05. 16:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    vs.
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    17.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    vs.
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena

    Skupina B

    Joj
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    17.05. 16:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    17.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    TV program MS v hokeji 2026: nedeľa, 17. máj
