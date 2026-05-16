Koniec nadvlády Ferencvárosu v Maďarsku. Má na tom zásluhu slovenský tréner a brankár

Slovenský tréner Balázs Borbély doviedol futbalistov FC ETO Győr k maďarskému titulu. V záverečnom 33. ligovom kole triumfoval jeho tím na ihrisku Kisvárdy 1:0 a udržal si v tabuľke náskok jedného bodu pred druhým Ferencvárosom, ktorému nestačila v sobotu ani domáca výhra 3:0 nad Zalaegerszegom.
Okrem Borbélyho sa z majstrovského titulu teší aj slovenský brankár v službách Győru Samuel Petráš, ktorý zakončil ročník čistým kontom.
Győr sa stal maďarským majstrom piatykrát v histórii. Titul získal po 13-ročnej prestávke. Tím vedený Balázsom Borbélym sa tak môže tešiť na účasť v predkole Ligy majstrov, prvý zápas odohrá 7., resp. 8. júla, odveta sa uskutoční o týždeň neskôr.
Štyridsaťšesťročný Borbély ešte počas hráčskej kariéry získal titul aj v najvyššej slovenskej súťaži v drese Artmedie Petržalka.
Do Győru prišiel v apríli 2024 z Dunajskej Stredy, kde bol asistentom Adriana Guľu a neskôr Xisca Muňoza