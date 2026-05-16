VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Slovinsko - Česko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Slovinska sa postarali o najväčšie prekvapenie doterajšieho priebehu MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku.
V sobotňajšom zápase skupiny B zvíťazili nad favorizovaným Českom 3:2 po predĺžení.
Česi mali v prvej tretine herne navrch, no v jej úvode nevyužili presilovku a od 10. minúty prehrávali. Debutanta na MS Pavláta prekonal Török.
Český tím sa v zápase presadil vďaka pohotovému zakončeniu Kauta a neskôr zvýšil vedenie Lukáš Sedlák, ktorý úspešne dorazil puk.
Slovinský brankár Horák však predviedol viacero kľúčových zákrokov, čím udržal svoj tím v hre aj počas silného tlaku súpera. Odhodlaní Slovinci dokázali vyrovnať skóre zásluhou Kuralta, ktorý sa najlepšie zorientoval pri odrazenom puku a poslal duel do predĺženia.
V nastavenom čase rozhodol o historickom triumfe Slovinska Machovec, ktorý po páde českého obrancu Galvasa využil samostatný únik a presnou strelou prekonal brankára.
Slovinci po záverečnej siréne búrlivo oslavovali nečakaný zisk bodov priamo pred českou striedačkou.
