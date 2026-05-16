    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    MS v hokeji 2026
    16.05.2026, Skupina B
    3 - 2
    1:0, 0:2, 1:0, 1:0
    Po predĺžení
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    PrehľadOnline prenosSumárVideoFotogalériaSúvisiace

    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Slovinsko - Česko na MS v hokeji 2026

    Slovinec Marcel Mahkovec sa teší po víťaznom góle.
    Slovinec Marcel Mahkovec sa teší po víťaznom góle. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|16. máj 2026 o 23:20
    ShareTweet0

    Video, zostrih a góly zo zápasu Slovinsko - Česko skupiny B na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Slovinska sa postarali o najväčšie prekvapenie doterajšieho priebehu MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku.

    V sobotňajšom zápase skupiny B zvíťazili nad favorizovaným Českom 3:2 po predĺžení.

    Česi mali v prvej tretine herne navrch, no v jej úvode nevyužili presilovku a od 10. minúty prehrávali. Debutanta na MS Pavláta prekonal Török.

    Český tím sa v zápase presadil vďaka pohotovému zakončeniu Kauta a neskôr zvýšil vedenie Lukáš Sedlák, ktorý úspešne dorazil puk.

    Slovinský brankár Horák však predviedol viacero kľúčových zákrokov, čím udržal svoj tím v hre aj počas silného tlaku súpera. Odhodlaní Slovinci dokázali vyrovnať skóre zásluhou Kuralta, ktorý sa najlepšie zorientoval pri odrazenom puku a poslal duel do predĺženia.

    V nastavenom čase rozhodol o historickom triumfe Slovinska Machovec, ktorý po páde českého obrancu Galvasa využil samostatný únik a presnou strelou prekonal brankára.

    Slovinci po záverečnej siréne búrlivo oslavovali nečakaný zisk bodov priamo pred českou striedačkou.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovinsko - Česko na MS v hokeji 2026

    Tabuľka: Skupina B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    2
    2
    0
    0
    0
    11:3
    6
    2
    ČeskoČeskoCZE
    2
    1
    0
    1
    0
    6:4
    4
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    1
    1
    0
    0
    0
    2:1
    3
    4
    SlovinskoSlovinskoSVN
    1
    0
    1
    0
    0
    3:2
    2
    5
    NórskoNórskoNOR
    1
    0
    0
    0
    1
    1:2
    0
    6
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    0
    0
    0
    1
    3:5
    0
    7
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    1
    0
    0
    0
    1
    0:6
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Momentka zo zápasu Spišskí Rytieri - Patrioti Levice v 2. štvrťfinále Tipos SBL.
    Momentka zo zápasu Spišskí Rytieri - Patrioti Levice v 2. štvrťfinále Tipos SBL.
    Začína finálová séria Tipos SBL či finále ATP turnaja v Ríme. Športový program na dnes (17. máj)
    teraz
    Slovinec Marcel Mahkovec oslavuje svoj víťazný gól popri českom brankárovi Dominikovi Pavlátovi (vľavo) a Jakubovi Flekovi.
    Nikola Černákováso 23:44
    Česi si komplikujú situáciu, komentátor Záruba hovoril o nečakanej blamážiPodľa expertov nemal vyrovnávajúci gól platiť.
    Nikola Černáková|so 23:44
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Momentka zo zápasu Spišskí Rytieri - Patrioti Levice v 2. štvrťfinále Tipos SBL.
    Momentka zo zápasu Spišskí Rytieri - Patrioti Levice v 2. štvrťfinále Tipos SBL.
    Začína finálová séria Tipos SBL či finále ATP turnaja v Ríme. Športový program na dnes (17. máj)
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Slovinsko - Česko na MS v hokeji 2026