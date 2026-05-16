VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švajčiarsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026

Švajčiarski hokejisti majú po dvoch zápasoch na domácich MS v hokeji 2026 v skupine A plný počet bodov. „Helvéti“ zvíťazili v sobotnom stretnutí v Zürichu nad Lotyšskom 4:2.
Skóre stretnutia otvoril po dravom prieniku a úspešnom bekhende Timo Meier, na čo ešte dokázal odpovedať lotyšský útočník Rudolfs Balcers.
Švajčiari však následne prevzali iniciatívu a vďaka gólom Deana Kukana a Damiena Riata si vybudovali rozhodujúci náskok.
Lotyšsko sa pokúšalo o návrat do zápasu, no ich nádejný kontaktný gól nebol necelých šesť minút pred koncom po trénerskej výzve uznaný pre ofsajd.
Hoci Lotyši v samotnom závere, len 14 sekúnd pred sirénou, ešte skorigovali výsledok, Švajčiarsko drámu nepripustilo a víťazstvo si postrážilo. Švajčiarsky výber tak vďaka efektívnej koncovke a kontrolovanému výkonu zostáva na turnaji nateraz stopercentný.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
VIDEO: Zostrih zápasu Švajčiarsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026