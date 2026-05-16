    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    MS v hokeji 2026
    16.05.2026, Skupina A
    4 - 2
    0:0, 2:1, 2:1
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švajčiarsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026

    Damien Riat a Simon Knak (8) sa tešia z gólu.
    Damien Riat a Simon Knak (8) sa tešia z gólu. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|16. máj 2026 o 23:27
    Video, zostrih a góly zo zápasu Švajčiarsko - Lotyšsko skupiny A na MS v hokeji 2026.

    Švajčiarski hokejisti majú po dvoch zápasoch na domácich MS v hokeji 2026 v skupine A plný počet bodov. „Helvéti“ zvíťazili v sobotnom stretnutí v Zürichu nad Lotyšskom 4:2.

    Skóre stretnutia otvoril po dravom prieniku a úspešnom bekhende Timo Meier, na čo ešte dokázal odpovedať lotyšský útočník Rudolfs Balcers.

    Švajčiari však následne prevzali iniciatívu a vďaka gólom Deana Kukana a Damiena Riata si vybudovali rozhodujúci náskok.

    Lotyšsko sa pokúšalo o návrat do zápasu, no ich nádejný kontaktný gól nebol necelých šesť minút pred koncom po trénerskej výzve uznaný pre ofsajd.

    Hoci Lotyši v samotnom závere, len 14 sekúnd pred sirénou, ešte skorigovali výsledok, Švajčiarsko drámu nepripustilo a víťazstvo si postrážilo. Švajčiarsky výber tak vďaka efektívnej koncovke a kontrolovanému výkonu zostáva na turnaji nateraz stopercentný.

    Tabuľka: Skupina A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    FínskoFínskoFIN
    2
    2
    0
    0
    0
    7:2
    6
    2
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    1
    1
    0
    0
    0
    5:2
    3
    4
    LotyšskoLotyšskoLAT
    1
    0
    0
    0
    1
    2:4
    0
    5
    USAUSAUSA
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    6
    NemeckoNemeckoGER
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    7
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    1
    0
    0
    0
    1
    2:5
    0
    8
    MaďarskoMaďarskoHUN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

