Začína finálová séria Tipos SBL či finále ATP turnaja v Ríme. Športový program na dnes (17. máj)

Športový program na nedeľu, 17. máj
Futbal
- 12:00 AS Rím - Lazio Rím, 37. kolo Serie A
- 12:00 FC Janov - AC Miláno, 37. kolo Serie A
- 12:00 Como 1907 - Parma Calcio, 37. kolo Serie A
- 12:00 Pisa SC - SSC Neapol, 37. kolo Serie A
- 12:00 Juventus FC - ACF Fiorentina, 37. kolo Serie A
- 15:00 Inter Miláno - Hellas Verona, 37. kolo Serie A
- 18:00 Atalanta Bergamo - FC Bologna, 37. kolo Serie A
- 20:45 Udinese Calcio - US Cremonese, 37. kolo Serie A
- 20:45 Sassuolo Calcio - US Lecce, 37. kolo Serie A
- 20:45 Cagliari Calcio - FC Turín, 37. kolo Serie A
- 13:30 Manchester United - Nottingham Forest, 37. kolo Premier League
- 16:00 Wolverhampton Wanderers - FC Fulham, 37. kolo Premier League
- 16:00 Leeds United - FC Brighton, 37. kolo Premier League
- 16:00 FC Everton - Sunderland AFC, 37. kolo Premier League
- 16:00 FC Brentford - Crystal Palace, 37. kolo Premier League
- 18:30 Newcastle United - West Ham United, 37. kolo Premier League
- 19:00 Rayo Vallecano - CF Villarreal, 37. kolo La Ligy
- 19:00 FC Sevilla - Real Madrid, 37. kolo La Ligy
- 19:00 Real Sociedad - CF Valencia, 37. kolo La Ligy
- 19:00 Real Oviedo - Deportivo Alavés, 37. kolo La Ligy
- 19:00 CA Osasuna - Espanyol Barcelona, 37. kolo La Ligy
- 19:00 Levante UD - RCD Mallorca, 37. kolo La Ligy
- 19:00 Elche CF - CF Getafe, 37. kolo La Ligy
- 19:00 Atlético Madrid - FC Girona, 37. kolo La Ligy
- 19:00 Athletic Bilbao - Celta Vigo, 37. kolo La Ligy
- 21:15 FC Barcelona - Real Betis, 37. kolo La Ligy
- 21:00 Stade Brest - Angers SCO, 34. kolo Ligue 1
- 21:00 LOSC Lille - AJ Auxerre, 34. kolo Ligue 1
- 21:00 FC Lorient - Le Havre AC, 34. kolo Ligue 1
- 21:00 Olympique Lyon - Racing Lens, 34. kolo Ligue 1
- 21:00 Olympique Marseille - Stade Rennes, 34. kolo Ligue 1
- 21:00 FC Nantes - Toulouse FC, 34. kolo Ligue 1
- 21:00 OGC Nice - FC Metz, 34. kolo Ligue 1
- 21:00 Paris FC - Paríž Saint-Germain, 34. kolo Ligue 1
- 21:00 Racing Štrasbourg - AS Monaco, 34. kolo Ligue 1
- 17:00 FC Hradec Králové – SK Slavia Praha, 4. kolo skupiny o titul českej ligy
- 17:00 FC Slovan Liberec – AC Sparta Praha, 4. kolo skupiny o titul českej ligy
- 17:00 FC Viktoria Plzeň – FK Jablonec, 4. kolo skupiny o titul českej ligy
- 16:00 Mamelodi Sundowns - FAR Rabat, finále africkej Ligy Majstrov
- 19:00 Nemecko - Francúzsko, finále ME hráčok do 17 rokov
Hokej
- 2:00 Montreal Canadiens - Buffalo Sabres, 2. kolo play-off NHL /stav série: 3:2/
- 12:20 Veľká Británia - USA, skupina A na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:20 Rakúsko - Maďarsko, skupina A na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Plus NAŽIVO/
- 20:20 Nemecko - Lotyšsko, skupina A na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Plus NAŽIVO/
- 12:20 Slovensko - Taliansko, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela TV JOJ NAŽIVO/
- 16:20 Dánsko - Švédsko, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 20:20 Nórsko - Slovinsko, skupina B na MS v hokeji 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- turnaj WTA v Ríme a v Štrasburgu
- turnaj ATP v Ríme, Hamburgu a Ženeve
Cyklistika
- 12:50 9. etapa: Cervia – Corno alle Scale (184 km), Giro d´Italia
Basketbal
- 18:00 Patrioti Levice - BC Slovan Bratislava, finále play-off Tipos SBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Hádzaná
- 15:00 zápas o 3. miesto, Final Four Európskej ligy EHF
- 18:00 finále, Final Four Európskej ligy EHF
- 16:00 MŠK IUVENTA Michalovce - CB Atletico Guerdes, prvý zápas finále Európskeho pohára EHF
- 19:00 Severné Macedónsko - Slovensko, baráž o postup na MS 2027 /prvý zápas: 31:24/
Volejbal
- 17:00 zápas o 3. miesto, Final Four Ligy Majstrov
- 20:30 finále, Final Four Ligy Majstrov /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Rýchlostná kanoistika
- 10:00 2. kolo Svetového pohára v Brandenburgu /účasť SR/
Motorizmus
- 14:00 MotoGP, VC Katalánska
Športové lezenie
- 8:30 semifinále ženy, Európsky pohár v boulderingu
- 12:15 semifinále muži, Európsky pohár v boulderingu
- 16:00 finále ženy, Európsky pohár v boulderingu
- 18:30 finále muži, Európsky pohár v boulderingu
TV program: nedeľa, 17. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.