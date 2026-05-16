Začína finálová séria Tipos SBL či finále ATP turnaja v Ríme. Športový program na dnes (17. máj)

Momentka zo zápasu Spišskí Rytieri - Patrioti Levice v 2. štvrťfinále Tipos SBL. (Autor: Spišskí Rytieri)
Sportnet|17. máj 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 17. mája. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 17. máj

Futbal

  • 12:00 AS Rím - Lazio Rím, 37. kolo Serie A
  • 12:00 FC Janov - AC Miláno, 37. kolo Serie A
  • 12:00 Como 1907 - Parma Calcio, 37. kolo Serie A
  • 12:00 Pisa SC - SSC Neapol, 37. kolo Serie A
  • 12:00 Juventus FC - ACF Fiorentina, 37. kolo Serie A
  • 15:00 Inter Miláno - Hellas Verona, 37. kolo Serie A
  • 18:00 Atalanta Bergamo - FC Bologna, 37. kolo Serie A
  • 20:45 Udinese Calcio - US Cremonese, 37. kolo Serie A
  • 20:45 Sassuolo Calcio - US Lecce, 37. kolo Serie A
  • 20:45 Cagliari Calcio - FC Turín, 37. kolo Serie A

  • 13:30 Manchester United - Nottingham Forest, 37. kolo Premier League
  • 16:00 Wolverhampton Wanderers - FC Fulham, 37. kolo Premier League
  • 16:00 Leeds United - FC Brighton, 37. kolo Premier League
  • 16:00 FC Everton - Sunderland AFC, 37. kolo Premier League
  • 16:00 FC Brentford - Crystal Palace, 37. kolo Premier League
  • 18:30 Newcastle United - West Ham United, 37. kolo Premier League

  • 19:00 Rayo Vallecano - CF Villarreal, 37. kolo La Ligy
  • 19:00 FC Sevilla - Real Madrid, 37. kolo La Ligy
  • 19:00 Real Sociedad - CF Valencia, 37. kolo La Ligy
  • 19:00 Real Oviedo - Deportivo Alavés, 37. kolo La Ligy
  • 19:00 CA Osasuna - Espanyol Barcelona, 37. kolo La Ligy
  • 19:00 Levante UD - RCD Mallorca, 37. kolo La Ligy
  • 19:00 Elche CF - CF Getafe, 37. kolo La Ligy
  • 19:00 Atlético Madrid - FC Girona, 37. kolo La Ligy
  • 19:00 Athletic Bilbao - Celta Vigo, 37. kolo La Ligy
  • 21:15 FC Barcelona - Real Betis, 37. kolo La Ligy

  • 21:00 Stade Brest - Angers SCO, 34. kolo Ligue 1
  • 21:00 LOSC Lille - AJ Auxerre, 34. kolo Ligue 1
  • 21:00 FC Lorient - Le Havre AC, 34. kolo Ligue 1
  • 21:00 Olympique Lyon - Racing Lens, 34. kolo Ligue 1
  • 21:00 Olympique Marseille - Stade Rennes, 34. kolo Ligue 1
  • 21:00 FC Nantes - Toulouse FC, 34. kolo Ligue 1
  • 21:00 OGC Nice - FC Metz, 34. kolo Ligue 1
  • 21:00 Paris FC - Paríž Saint-Germain, 34. kolo Ligue 1
  • 21:00 Racing Štrasbourg - AS Monaco, 34. kolo Ligue 1

  • 17:00 FC Hradec Králové – SK Slavia Praha, 4. kolo skupiny o titul českej ligy
  • 17:00 FC Slovan Liberec – AC Sparta Praha, 4. kolo skupiny o titul českej ligy
  • 17:00 FC Viktoria Plzeň – FK Jablonec, 4. kolo skupiny o titul českej ligy

  • 16:00 Mamelodi Sundowns - FAR Rabat, finále africkej Ligy Majstrov

  • 19:00 Nemecko - Francúzsko, finále ME hráčok do 17 rokov

Hokej

Tenis

  • turnaj WTA v Ríme a v Štrasburgu
  • turnaj ATP v Ríme, Hamburgu a Ženeve

Cyklistika

Basketbal

Hádzaná

  • 15:00 zápas o 3. miesto, Final Four Európskej ligy EHF
  • 18:00 finále, Final Four Európskej ligy EHF

  • 16:00 MŠK IUVENTA Michalovce - CB Atletico Guerdes, prvý zápas finále Európskeho pohára EHF

  • 19:00 Severné Macedónsko - Slovensko, baráž o postup na MS 2027 /prvý zápas: 31:24/

Volejbal

Rýchlostná kanoistika

  • 10:00 2. kolo Svetového pohára v Brandenburgu /účasť SR/

Motorizmus

  • 14:00 MotoGP, VC Katalánska

Športové lezenie

  • 8:30 semifinále ženy, Európsky pohár v boulderingu
  • 12:15 semifinále muži, Európsky pohár v boulderingu
  • 16:00 finále ženy, Európsky pohár v boulderingu
  • 18:30 finále muži, Európsky pohár v boulderingu
TV program: nedeľa, 17. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


Ostatné športy

