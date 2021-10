Žreb prial východniarom. Modlia sa, aby Slovan fatálne nezlyhal

Zápas so Slovanom by bol podľa neho tým najkrajším vyvrcholením jesennej časti.

„Ak by Slovan v Kováčovej fatálne zlyhal, boli by sme nesmierne sklamaní. Boli by sme smutní ako nikdy. Rátam však, že sa to nestane. Budeme sa za to modliť,“ dodal.

Všetko zlé je na niečo dobré

Slávia bola v minulej sezóne z pohára pre pandémiu vyradená, hrať mala s Galantou. Teraz ju však pravdepodobne čaká úplne iný súper.

„Všetko zlé je na niečo dobré. Pre hráčov bude takýto zápas veľkou motiváciou. Slovan je značka. Klub, ktorý pôsobí v Európe,“ uviedol Chovaník.