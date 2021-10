Rozdiel súťaží nebolo vidieť. Dedinský tím chválil aj fortunaligista

LEHOTA POD VTÁČNIKOM. Tvrdé súboje, bojovný a vyrovnaný futbal. Tak sa dá charakterizovať zápas Slovnaft Cupu medzi štvrtoligistom OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom a FK Pohronie. Lačný: Mali sme rešpekt Zástupca Fortuna ligy vyhral najtesnejším rozdielom 1:0. „Bol to ťažký zápas. Už som zažil podobné súboje, ktoré sú pre ligistov nesmierne náročné. Pred domácimi sme mali rešpekt,“ vravel po stretnutí autor jediného presného zápasu Miloš Lačný.

Priznal, že na ihrisku rozdiel troch súťaží nebolo vidieť.

„Chlapci z Lehoty pod Vtáčnikom hrali výborne. Musíme pred nimi vzdať hold. Majú dobrých hráčov, a to ešte nehral František Kubík, ktorý by úroveň domácich ešte viac pozdvihol,“ dodal. Amatéri zo štvrtej ligy boli podľa neho dobre nabudení, preto sa na ihrisku viackrát iskrilo. „Veľa spravili diváci. Tvrdej hre sme sa museli prispôsobiť, pretože my sme pod väčším tlakom ako tím z nižšej ligy. Našťastie, všetko dopadlo ako má. Prišli sme si po víťazstvo a ideme s ním domov,“ uviedol.

Podľa oficiálneho zápisu sledovalo zápas 500 divákov. Bolo ich však omnoho viac. „Krásne prostredie, klobásky cítiť. Tak to má vyzerať,“ smial sa Lačný. Súperi si spolu písali Kapitánom Pohronia je rodák z neďalekej Prievidze. Zápas mal pre neho špecifickú príchuť. „Poznám toto mužstvo. Je to rýchlo rozvíjajúci klub, najväčší v okrese. Vedeli sme, že to bude ťažký zápas, čo sa aj potvrdilo. V prvom polčase sme mali pridať gól a bolo by to pokojnejšie. Zápas sme však zvládli. Každý rok sú v pohári nejaké prekvapenia, no my sme ho tento raz nedopustili,“ spokojne po stretnutí vravel Peter Mazan, odchovanec prievidzského futbalu.

„Písal som si s hráčmi Lehoty, doťahovali sme sa hneď ako nás proti sebe vyžrebovali. Som rád, že som si mohol s nimi zahrať. Je to blízko a prišlo veľa ľudí. Bol to kvalitný zápas z oboch strán. Domáci patria určite vyššie ako do štvrtej ligy,“ dodal. Tréneri Pohronia boli na štvrtej lige Lehota pod Vtáčnikom je aktuálne na prvom mieste v IV. lige SZ. Cez víkend v šlágri kola o čelo zdolala Jaslovské Bohunice 4:2. Priamo na zápas sa prišli pozrieť aj tréneri FK Pohronie. „Nič sme nenechávali na náhodu. Vedeli sme, čo je to za mužstvo, mám tu veľa kamarátov. Minimálne tretiu ligu si zaslúžia, čo potvrdili na ihrisku. Za dnešný výkon sa nemusia hanbiť,“ uviedol Mazan.

V závere mohol štvrtoligista vyrovnať, no obrana Pohronia si nulu udržala. „Prvých dvadsať minút bolo vidieť, že hráme s tímom z Fortuna ligy. Popasovali sme sa s tým však dobre. Keby sme hrali trochu odváženejšie, Pohronie by sme potrápili ešte viac,“ vravel obranca OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom Tomáš Peciar. Vyradil Celtic Glasgow V roku 2013 sa mu so škótskym druholigovým klubom Greenock Morton FC podaril veľký úspech, keď z pohára vyradil slávny Celtic Glasgow. V podobné prekvapenie veril aj dnes. „Ak chcete s takýmto súperom uspieť, musíte mať aj šťastie. A to nám pri niektorých situáciách chýbalo. Škoda, mohli sme dostať atraktívneho súpera. Nehovorím, že Pohronie nie je, ale Slovan či Trnava, to by bola pre obec obrovská vec. Nevadí, ideme ďalej. Spravíme všetko preto, aby sme boli v tejto sezóne úspešní a postúpili do tretej ligy,“ dodal.

V Lehote pod Vtáčnikom to bola reklama na futbal, ktorá sa zapíše do histórie OFK. „Nesmierne sme si to užívali. Na žreb sme čakali vyše rok a oplatilo sa. Bol to pre nás veľký sviatok, na ktorý nezabudneme. Verili sme si, pretože veľa našich hráčov hralo vyššie súťaže. Škoda, že to nevyšlo ešte lepšie. Nemáme sa však za čo hanbiť, snáď sem ešte raz niekto z Fortuna ligy príde a porazíme ho,“ vravel kapitán OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom Michal Benčat. Pohronie hralo v plnej sile Tréner štvrtoligistu bol po zápase mierne sklamaný. Na svojich zverencov je však hrdý.