Kvalita v bránke, menej skúseností a kreativity v útoku. Aký tím má Slovensko na MS18?

Chýbať bude Stankoven, ofenzívna kreativita aj skúsenosti.
Nemala by však chýbať motivácia zažiariť, fanúšikovská podpora a solídny základ obrany.
Majstrovstvá sveta do 18 rokov odštartujú v Trenčíne a v Bratislave už v stredu 22. apríla.
- Program a výsledky na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
- Program Slovenska na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
Ako vyzerá mužstvo, ktoré na turnaj posiela domáca krajina?
Trikrát po sebe štvrtí
Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov v roku 2019 zostúpila do nižšej kategórie. Ďalšie dva roky nemohla bojovať o postup naspäť, keďže nižšie úrovne sa pre koronavírus nehrali.
V roku 2022 na prvý pokus postúpila naspäť a odvtedy hrali Slováci na šampionáte trikrát a trikrát bojovali o medaily. Neúspešne.
Za posledné tri roky majú tri štvrté miesta.
Teraz sa o podobný výsledok pokúsi ročník 2008, ktorý mnohí experti považujú za slabší. Tréner Martin Dendis však v minulosti ukázal, že svoje mužstvo vie na turnaj pripraviť.
Lídrami slovenského výberu budú kapitán Adam Goljer a jeho asistenti Filip Kovalčík a Timothy Kazda. Títo traja korčuliari a brankár Samuel Hrenák už s MS do 18 rokov majú skúsenosť.
Naposledy aj s Fehérvárym a Regendom
Majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie sa na Slovensko vracajú po deviatich rokoch. Vtedy domáci výber v Poprade a Spišskej Novej Vsi reprezentovali Martin Fehérváry, Martin Pospíšil, Pavol Regenda či Adam Ružička.
Teraz sa turnaj odohrá v Trenčíne a v Bratislave-Ružinove. Slováci nastúpia na duely v trenčianskej základnej skupine a čeliť budú Kanade, Nórsku, Fínsku a Lotyšsku. Do štvrťfinále postúpia štyri najlepšie výbery z oboch skupín.
Vedenie slovenského mužstva skladalo káder postupne a viacerí hráči sa pridali až po vypadnutí ich klubu z play-off.
Jednou z najvýraznejších tém ešte pred samotným turnajom bolo vylúčenie Mateja Stankovena z nominácie. Šikovný center sa nedostavil na zraz pre školské povinnosti spojené s maturitou a vedenie reprezentácie okamžite reagovalo vylúčením z mužstva.
Ako vyzerá obsadenie jednotlivých pozícií v slovenskom výbere?
Jednotka v bránke zaujala gólom
Jednotkou v bránkovisku by mal byť Samuel Hrenák. Mladší brat Dávida, ktorého v roku 2018 draftovali Los Angeles Kings, má tiež šancu už v lete patriť organizácii NHL. Pomôcť smerom k draftu mu môže aj tento turnaj.
Samuel Hrenák má 190 centimetrov a aj keď prvá polovica sezóny na Slovensku mu úplne nevyšla, chuť si napravil po presune do zámoria. V USHL mal v drese Fargo Force úspešnosť 91,8 percent zákrokov, z deviatich zápasov vyhral sedem a ako brankár strelil aj gól.
Kryť chrbát by mu mal Denis Čelko, ktorý má za sebou výbornú sezónu v juniorke Třinca. Smerom do NHL je však nevýhodou jeho výška (183 cm).
Tretím brankárom vo výbere Martina Dendisa je stále len 16-ročný Jakub Husár z HC Košice.
Brankárska pozícia má potenciál patriť medzi silné stránky slovenského mužstva.
Štyri stabilné mená, zvyšok otázny
Slovensko prináša na turnaj netradične kvalitné dva obranné páry. Goljer s Kovalčíkom a Floriš s Botkom by mali patriť medzi základ slovenskej defenzívy. Goljer a Floriš majú veľkú motiváciu ukázať sa pred blížiacim sa draftom, zvyšných dvoch to čaká až o rok.
Adam Goljer sa v uplynulej sezóne etabloval v seniorskom tíme Dukly Trenčín a často nastupoval aj v prvej obrane. Mladý líder tímu je silný na puku, má tvrdú strelu a dobré momenty ukázal už aj na MS do 20 rokov.
17-ročný bek patrí medzi najväčšie nádeje pre letný draft NHL, svoje meno by mohol počuť už v prvých dvoch kolách. Na domácom turnaji bude veľmi vyťažovaný.
Filip Kovalčík má za sebou vydarenú sezónu v kanadskej juniorke, kde dostával veľkú dôveru a odplatil ju aj produktivitou.
Jakub Floriš je moderný obojsmerný obranca, ktorý vo fínskej juniorke prekonal rekord v počte gólov obrancu zo zahraničia, presadil sa desaťkrát. Celkovo mal ako bek 18 bodov v 38 zápasoch.
Oliver Botka patrí k najmladším hráčom výberu, ale zaujme svojou koordináciou pohybu a sebavedomím na modrej čiare, ktorými pripomína švédskych obrancov.
Medzi prvou štvorkou a zvyškom obrany je však veľký výkonnostný rozdiel. Prvá štvorka defenzívy by však na turnaji mala obstáť dopredu aj dozadu.
Lídrom ofenzívy zámorský strelec
Útok slovenského výberu nemá veľa skúsenosti. Na MS U18 si v minulosti zahral len jediný ofenzívny hráč mužstva – Timothy Kazda.
Problémom môže byť ofenzívna kreativita tímu, v ktorom chýbajú hráči schopní vytvárať gólové príležitosti a centri, pri ktorých sú chýbajúce skúsenosti najviac zjavné. O to viac môže byť citeľná absencia Mateja Stankovena.
Veľkou otázkou bude aj zohratosť tímu, v ktorom sa počas prípravy vystriedalo mnoho hráčov a aj formácií.
V prvom útoku by na krídlach mali hrať Timothy Kazda a Oliver Ozogány. Pozícia centra je stále otázna, nastupoval na nej Samuel Karšay aj Maxim Šimko.
Kazda má za sebou výbornú sezónu v USHL, počas ktorej nazbieral 41 bodov v 59 zápasoch a ukončil ju ako štvrtý najproduktívnejší hráč ligy do 18 rokov. V celej lige bol druhým najlepším strelcom spomedzi nováčikov. Draft ho čaká až v roku 2027.
17-ročný Ozogány sa v dobrom svetle predviedol na Hlinka Gretzky Cupe, kde dal štyri góly v rovnakom počte stretnutí. Rodák z Bratislavy hral tretí rok v USA, pričom prvý rok nastupoval v USHL, kde však nemal najlepšiu sezónu a v 56 dueloch bodoval 17-krát.
Aký priestor dostane veľký talent?
V druhom útoku by s Lucianom Bernátom mohli nastupovať dvaja hráči z ročníka 2009 – Matúš Válek a Tomáš Selič.
Robustný Bernát mal dobré čísla vo fínskej juniorke a dobrý turnaj by ho mohol priblížiť k draftu.
Válek aj Selič si počas uplynulého ročníka zahrali aj v českej extralige. Prevažný čas však trávili v českej juniorke. Selič bol ôsmy v produktivite celej súťaže a najproduktívnejší do 18 rokov.
Pútať pozornosť bude aj 15-ročný Max Melicherík, ktorý vo fínskej dorasteneckej lige prekonal bodový zisk Juraja Slafkovského. Talentovaný mladík s veľkým prísľubom pre budúcnosť disponuje zručnosťami, hrou do tela, ale na tejto úrovni nemá veľa skúseností.
Draft ho čaká až v roku 2029. Je otázka, aký priestor dostane v slovenskom tíme počas MS.
Úspešná príprava, ale dostatočná?
Slováci turnaj odštartujú proti silnej Kanade, ktorá patrí medzi hlavných favoritov na zisk titulu.
Zverenci trénera Dendisa v príprave nastúpili proti výberu Red Bull Salzburg do 21 rokov, proti rovesníkom z Česka aj Dánska. Z piatich zápasov vyhrali päť.
Sila výberov na turnaji však bude oveľa silnejšia ako mužstvá, proti ktorým Slováci hrali.
Nominácia Slovenska na MS U18 2026
Brankári: Denis Čelko, Samuel Hrenák, Jakub Husár
Obrancovia: Matej Bereš, Oliver Botka, Jakub Floriš, Adam Goljer, Filip Kovalčík, Marko Požgay, Dávid Stančík, Jakub Syrný
Útočníci: Lucian Bernát, Sebastián Brath, Samuel Hybský, Michal Jakubec, Samuel Karšay, Timothy Kazda, Ivan Matta, Max Melicherík, Oliver Ozogány, Tomáš Selič, Samuel Šramatý, Ondrej Tariška, Matúš Válek, Maxim Šimko
Realizačný tím: Martin Dendis - hlavný tréner, Denis Legerský, František Štolc - asistenti trénera, Branislav Varga - manažér, Adam Štepanovský - tréner brankárov, Ján Munka - kondičný tréner, Matej Handžák - lekár, Ľuboš Ondrejka, Štefan Sýkora - maséri