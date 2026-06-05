Košice získali skúseného Slováka. Takmer celú kariéru pôsobil v Nemecku

Slovenský hokejový útočník Andrej Bíreš sa stal hráčom HC Košice. Do Tipsport ligy sa vráti po sezóne, ktorú strávil v druhej najvyššej nemeckej súťaži. Košický klub informoval o novej akvizícii na svojej oficiálnej stránke.
Bíreš strávil v Nemecku takmer celú profesionálnu kariéru. Výnimkou boli iba tri sezóny v rokoch 2022 až 2025, keď pôsobil vo farbách Banskej Bystrice.
V najvyššej slovenskej súťaži doteraz odohral celkovo 173 zápasov, v ktorých nazbieral 79 kanadských bodov za 34 gólov a 45 asistencií.
V uplynulom ročníku 2025/2026 odohral v druhej najvyššej nemeckej súťaži v drese EC Bad Nauheim 52 stretnutí so ziskom 19 bodov (7+12).
„Ide o šikovného praváka a kvalitného slovenského hráča, ktorý vie hrať na rôznych pozíciách. Vzhľadom na to, že je využiteľný aj v presilových hrách, získavame týmto podpisom variabilitu a výhodu.
Veríme, že sa mu u nás bude dariť a navzájom si v budúcej sezóne pomôžeme. Do nasledujúceho ročníka mu prajem najmä veľa zdravia,“ uviedol športový manažér HC Košice Gabriel Spilar.