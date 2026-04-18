Slovenský obranca pred MS 18: Som plný vášne. Tlak? Hokej hrám pre radosť

FILIP KOVALČÍK nemusel na domácich MS do 18 rokov vôbec štartovať. Nakoniec prišiel, bude asistentom kapitána Adama Goljera a jedným z lídrov defenzívy.
17-ročný bek má za sebou prvý rok v zámorí, kde v tíme Drummondvillu v QMJHL odohral 62 zápasov so ziskom 20 bodov.
Jeho štart na MS bol otázny, keďže klub z Quebecu mieril do play-off z dobrej tretej pozície. V prvom kole však padol a sezóna sa skončila skôr, ako by si priali.
Kovalčík tak dostane šancu zahrať si na svetovej úrovni na svojom domácom ľade, keďže z Trenčína pochádza a do minulej sezóny za Duklu aj hral.
K reprezentácii prišiel nadšený, na jeho výkony sa príde pozrieť celá jeho rodina a mnoho kamarátov.
Na tlačovej konferencii pred mesiacom ste spomínali, že môže byť problém s uvoľnením z klubu na konci sezóny. Nakoniec ste vypadli v prvom kole po prehre 1:4 na zápasy. Ako sa tešíte na domáci šampionát?
Neskutočne, je to výnimočná udalosť. Sám som nevedel, či nakoniec pôjdem alebo nepôjdem, keďže sme boli v play-off a mali sme to dobre rozbehnuté. Nakoniec sa však stalo, čo sa stalo. Vypadli sme v prvom kole. Taký je hokej. Teraz som tu, plný vášne pomôcť Slovensku.
Ako by ste zhodnotili svoju prvú sezónu v zámorí?
Som prekvapený. Mal som nejaké očakávania a tie sa mi podarilo splniť. Chcel som sa zlepšiť, ako každú sezónu a podarilo sa to, hoci stále mám na čom pracovať. Keď sa na to pozriem celkovo, bola to určite pozitívna sezóna.
Ste odchovanec Trenčína, ako veľmi výnimočný pre vás bude tento šampionát?
Na tomto štadióne som vyrastal od malička, mám tu rodinu, Trenčín je mi veľmi blízky a štadión je v mojom srdiečku. O to viac sa teším, že si tu môžem zahrať.
Dáva vám to aj väčšiu motiváciu zaujať na turnaji?
Určite áno. Sústreďujem sa na každý zápas naplno. Príde sa na mňa pozrieť veľa členov rodiny, takže sa na to veľmi teším.
Na turnaji vás budú sledovať aj skauti. Vnímate to ako tlak alebo skôr ako motiváciu?
Ja hrám hokej hlavne pre radosť a veľmi ma to baví. Samozrejme, možno tam nejaký tlak bude, ale budem sa snažiť hrať svoju hru a byť tímový hráč, ako som od malička. Potom je už na nich, ako to vyhodnotia.
Ako zatiaľ vnímate atmosféru v tíme a proces prípravy?
Som veľmi rád za to, aký máme tím a aká partia sa tu vytvorila. Verím, že to bude ešte lepšie. S mnohými chalanmi sa poznáme od malička, prešli sme spolu rôznymi turnajmi a reprezentačnými výbermi a teraz sa to ukazuje. Všetci sme kamaráti, funguje to v kabíne aj mimo ľadu, či už na hoteli alebo inde.
Nominácia Slovenska na záverečný blok prípravy MS U18 2026
Brankári: Denis Čelko, Krištof Krnáč, Samuel Hrenák, Jakub Husár
Obrancovia: Matej Bereš, Oliver Botka, Jakub Floriš, Adam Goljer, Filip Kovalčík, Marko Požgay, Dávid Stančík, Jakub Syrný
Útočníci: Lucian Bernát, Sebastián Brath, Samuel Hybský, Michal Jakubec, Samuel Karšay, Timothy Kazda, Ivan Matta, Max Melicherík, Oliver Ozogány, Tomáš Selič, Samuel Šramatý, Ondrej Tariška, Matúš Válek, Maxim Šimko, Šimon Potočka, Michal Ondrejčák
Realizačný tím: Martin Dendis - hlavný tréner, Denis Legerský, František Štolc - asistenti trénera, Branislav Varga - manažér, Adam Štepanovský - tréner brankárov, Ján Munka - kondičný tréner, Matej Handžák - lekár, Ľuboš Ondrejka, Štefan Sýkora - maséri