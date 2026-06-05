Talianske semifinále na Roland Garros sa neodohrá. Dôvodom sú zdravotné problémy

Premožiteľ Jakuba Menšíka, Alexander Zverev, si o titul na Roland Garros zahrá s talianskym tenistom Flaviom Cobollim.
Do finále sa dostal bez boja, keďže jeho krajan Matteo Arnaldi podľa organizátorov nemohol nastúpiť pre chorobu.
Svetová trojka Zverev bude vo svojom štvrtom grandslamovom finále bojovať o prvý titul. Cobolli, štrnásty hráč rebríčka ATP, si už postupom do semifinále vylepšil svoje doterajšie maximum.
Vo veku 24 rokov prežíva životný turnaj. O Arnaldiho zdravotných problémoch informovali organizátori pol hodiny pred semifinálovým zápasom.
Zverev bude proti Cobollimu favoritom, vo vzájomnej bilancii vedie 3:1. Nemec má vo veku 29 rokov veľkú šancu získať svoj prvý grandslamový titul.
Cobollimu prišlo ľúto, že Arnaldi nenastúpil na semifinále. „Je pre mňa ťažké o tom hovoriť. Keď mi to Matteo oznámil, skoro som sa rozplakal.
Som smutný, že musel odstúpiť z turnaja. Na finále sa vynasnažím pripraviť čo najlepšie," uviedol Cobolli pre akreditované médiá.
Arnaldi nepočítal s tým, že choroba mu zabráni odohrať semifinálový duel. „Ráno som sa ešte cítil veľmi dobre.
Popoludní som však začal mať závraty, pociťoval som nevoľnosť a nedokázal som do seba dostať žiadne jedlo. Myslím si, že za danej situácie to bolo správne rozhodnutie odstúpiť z Roland Garros."