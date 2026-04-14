Musím viac šliapať, hovorí slovenská nádej pre draft NHL. Doma si ho pozrie veľa skautov

V Trenčíne sa narodil, začínal s hokejom a odkrútil si aj premiéru v mužskom hokeji. V najbližších týždňoch si na domácom ľade zahrá aj na MS do 18 rokov.
17-ročný obranca ADAM GOLJER je už stabilným členom zostavy Dukly a mal by patriť medzi lídrov reprezentačného mužstva. Turnaj, na ktorý sa príde pozrieť mnoho skautov, môže ovplyvniť aj jeho postavenie pred blížiacim sa draftom do NHL. Skauti ho vidia v prvých dvoch kolách.
V A-mužstve Trenčína nazbieral 13 bodov v 50 zápasoch a zahral si aj na MS do 20 rokov.
Na majstrovstvá sveta prichádzate z Dukly Trenčín, ktorá má dobre rozbehnutú baráž. Prvých sedem duelov ste odohrali aj vy. Ako sa vám odchádzalo od mužstva Trenčína k reprezentácii do 18 rokov?
V baráži má Trenčín náskok desať bodov a verím, že spoluhráči to už zvládnu a dobojujú do konca. Chalani tu v reprezentácii už trénujú tretí týždeň. Tešil som sa na nich a konečne som mohol prísť. Poznáme sa roky.
Je pre vás domáci šampionát špeciálnou motiváciou?
Určite áno. Mám tu rodinu, kamarátov, všetkých. Odjakživa hrám v Trenčíne, je to môj domov.
Mužstvo ste posilnili už v pokročilej fáze prípravy. Viete povedať, aká je atmosféra medzi spoluhráčmi v kabíne?
Ešte som s nimi veľa času nestrávil, keďže sme prišli len v utorok. Bol som sa však pozrieť na ich zápasy so Salzburgom a videl som, že kolektív je výborný.
Na turnaj príde mnoho skautov, ktorí sa zamerajú aj na vašu hru. Ako to vnímate?
Budem sa snažiť hrať svoju hru a podať čo najlepší výkon pre tím. Spravím všetko, čo mám.
V preddraftových rebríčkoch sa skloňuje vaše meno v prvých dvoch kolách. Ste pripravený na rolu lídra, či už v obrane alebo v tíme celkovo?
Áno. Budem sa snažiť hrať čo najlepšie, ako viem. Chcem robiť veci správne a pomáhať tímu v každej situácii.
Zimný štadión poznáte veľmi dobre. Môže to byť výhoda?
Dúfam, že áno. Je to veľké klzisko, tak verím, že obstojím lepšie, ako minulý rok.
Máte za sebou prvú kompletnú seniorskú sezónu v Trenčíne. Ako ju hodnotíte?
Zo začiatku to bolo trošku pomalšie, potom sa tempo postupne zvyšovalo a mne sa stále hralo lepšie a lepšie.
Boli ste súčasťou reprezentácie do 20 rokov na majstrovstvách sveta. Čo vám táto skúsenosť dala?
Videl som, ako vyzerá profesionálny hokej na najvyššej úrovni. Hrali tam chalani z tímov NHL a videl som, že všetko je o rýchlosti a že aj ja musím viac šliapať.
Nominácia Slovenska na záverečný blok prípravy MS U18 2026
Brankári: Denis Čelko, Krištof Krnáč, Samuel Hrenák, Jakub Husár
Obrancovia: Matej Bereš, Oliver Botka, Jakub Floriš, Adam Goljer, Filip Kovalčík, Marko Požgay, Dávid Stančík, Jakub Syrný
Útočníci: Lucian Bernát, Sebastián Brath, Samuel Hybský, Michal Jakubec, Samuel Karšay, Timothy Kazda, Ivan Matta, Max Melicherík, Oliver Ozogány, Tomáš Selič, Samuel Šramatý, Ondrej Tariška, Matúš Válek, Maxim Šimko, Šimon Potočka, Michal Ondrejčák
Realizačný tím: Martin Dendis - hlavný tréner, Denis Legerský, František Štolc - asistenti trénera, Branislav Varga - manažér, Adam Štepanovský - tréner brankárov, Ján Munka - kondičný tréner, Matej Handžák - lekár, Ľuboš Ondrejka, Štefan Sýkora - maséri