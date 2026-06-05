Zmena vo vysielaní aj v čase. Kde sledovať prípravný zápas Slovensko - Čierna Hora?

základná jedenástka hráčov Slovenska
základná jedenástka hráčov Slovenska (Autor: TASR)
Sportnet|5. jún 2026 o 07:15
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Pozrite si TV program prípravného zápasu Slovensko - Čierna Hora.

Slovenská futbalová reprezentácia dnes zakončí júnový asociačný termín prípravným zápasom s Čiernou Horou.

Duel sa odohrá na štadióne v Košiciach a bude sa niesť najmä v znamení rozlúčky obrancu Petra Pekaríka, ktorý nastúpi poslednýkrát v slovenskom drese.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa výsledkovo budú chcieť nadviazať na pondelkové víťazstvo s Maltou 2:1.

Kde sledovať zápas Slovensko - Čierna Hora v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

V porovnaní s prvým zápasom však nastane zmena vo vysielaní. Namiesto stanice Sport 1 a platformy Voyo odvysiela súboj s Čiernou Horou STVR Šport.

Zmena zasiahne aj čas úvodného výkopu, v Košiciach nastane o 18:30, teda o polhodinu neskôr než pondelkový duel v Dunajskej Strede.

Textový online prenos zo zápasu nájdete aj na Sportnet.sk.

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