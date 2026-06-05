ONLINE: Slovensko - Čierna Hora dnes, prípravný zápas LIVE (Košice)

Slovensko a Čierna Hora dnes hrajú druhý prípravný zápas v rámci júnového asociačného termínu.
Stretnutie hostí Košická futbalová aréna, úvodný výkop je naplánovaný na 18:30.
Kde sledovať zápas Slovensko - Čierna Hora v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Čierna Hora dnes LIVE (prípravný zápas, piatok, Košice, výsledok, NAŽIVO)
Prípravný zápas 2025/2026
05.06.2026 o 18:30
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Čierna Hora
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prípravného zápasu medzi Slovenskom a Čiernou Horou.
Slovenská reprezentácia sa po neúspešnej baráži predstavila v akcii pár dní dozadu, keď si v rámci prípravného zápasu poradila s Maltou tesne 2:1. Zverenci nového hlavného trénera Vladimíra Weissa staršieho zdolali svojho súpera po góle z nadstaveného času druhého polčasu. Medzitým Čierna Hora zdolala v rovnaký deň v rámci prípravy Bulharsko, tentoraz v pomere 1:0.
Slovenská reprezentácia sa po neúspešnej baráži predstavila v akcii pár dní dozadu, keď si v rámci prípravného zápasu poradila s Maltou tesne 2:1. Zverenci nového hlavného trénera Vladimíra Weissa staršieho zdolali svojho súpera po góle z nadstaveného času druhého polčasu. Medzitým Čierna Hora zdolala v rovnaký deň v rámci prípravy Bulharsko, tentoraz v pomere 1:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.