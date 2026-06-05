ONLINE: Slovensko - Čierna Hora dnes, prípravný zápas LIVE (Košice)

Slovensko - Čierna Hora: ONLINE prenos z prípravného zápasu.
Slovensko - Čierna Hora: ONLINE prenos z prípravného zápasu. (Autor: Sportnet)
Sportnet|5. jún 2026 o 15:30
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z futbalového prípravného zápasu: Slovensko - Čierna Hora.

Slovensko a Čierna Hora dnes hrajú druhý prípravný zápas v rámci júnového asociačného termínu.

Stretnutie hostí Košická futbalová aréna, úvodný výkop je naplánovaný na 18:30.

Kde sledovať zápas Slovensko - Čierna Hora v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Čierna Hora dnes LIVE (prípravný zápas, piatok, Košice, výsledok, NAŽIVO)

Prípravný zápas  2025/2026
05.06.2026 o 18:30
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Čierna Hora
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prípravného zápasu medzi Slovenskom a Čiernou Horou.

Slovenská reprezentácia sa po neúspešnej baráži predstavila v akcii pár dní dozadu, keď si v rámci prípravného zápasu poradila s Maltou tesne 2:1. Zverenci nového hlavného trénera Vladimíra Weissa staršieho zdolali svojho súpera po góle z nadstaveného času druhého polčasu. Medzitým Čierna Hora zdolala v rovnaký deň v rámci prípravy Bulharsko, tentoraz v pomere 1:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.

Reprezentácie

Slovensko - Čierna Hora: ONLINE prenos z prípravného zápasu.online
Slovensko - Čierna Hora: ONLINE prenos z prípravného zápasu.online
ONLINE: Slovensko - Čierna Hora dnes, prípravný zápas LIVE (Košice)
dnes 15:30
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