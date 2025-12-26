VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji U20 2026

Slovenskí hokejisti prehrali v úvodnom zápase MS v hokeji do 20 rokov 2026 s rovesníkmi Švédska 2:3.
- ONLINE: Slovensko - Švédsko, MS v hokeji do 20 rokov 2026 (skupina A)
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Zverenci trénera Petra Frühaufa dokázali stiahnuť dvojgólové manko, no o triumfe severanov rozhodol v 57. minúte Ivar Stenberg.
Slovenskí reprezentanti nastúpia na svoj druhý duel A-skupiny už v sobotu o 20.00 h proti Nemecku.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švédsko (MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026)