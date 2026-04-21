Kanada môže počítať s dvojicou hráčov z Winnipegu. Pridali sa ku hviezde tímu

Kanadská hokejová reprezentácia môže na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta počítať aj s dvojicou Gabriel Vilardi a Dylan DeMelo z Winnipegu.
V národnom drese sa pridajú k spoluhráčovi z Jets Markovi Scheifelemu, ktorý oznámil svoju účasť na turnaji vo Švajčiarsku už skôr.
Winnipeg zakončil základnú časť štyrmi prehrami v sérii a skončil osem bodov za poslednou voľnou kartou v Západnej konferencii, ktorú získali Los Angeles Kings.
Dvadsaťšesťročný útočník Vilardi odohral všetkých 82 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 69 bodov (30+39).
Do tímu Jets prišiel pred troma sezónami z LA Kings, ktorí ho draftovali z 11. miesta v roku 2017.
V 352 dueloch nazbieral 244 bodov (120+124), v 21 stretnutiach play off pridal tri góly a deväť asistencií. Kanadu reprezentoval na MS v roku 2021, kde s ňou získal zlato.
Aj o päť rokov starší obranca DeMelo odohral všetkých 82 duelov základnej časti a pripísal si nich 19 bodov (3+16).
Do NHL si ho vybralo v roku 2011 San Jose zo 179. miesta draft, krátko pôsobil aj v Ottawe a od roku 2020 je stálou súčasťou Jets.
V 718 zápasoch ZČ si pripísal 182 bodov (23+159), v 41 súbojoch vyraďovačky strelil gól a pridal sedem asistencií. V národnom drese sa predstaví premiérovo.
Okrem tria z Winnipegu potvrdili účasť na šampionáte v drese Kanady aj útočníci John Tavares z Toronta, Robert Tomas zo St. Louis a Ryan O’Reilly z Nashvillu.
Kanada sa predstaví v základnej B-skupine proti Švédsku, Česku, Dánsku, Nórsku, Slovinsku, Taliansku a Slovensku. Turnaj potrvá od 15. do 31. mája.