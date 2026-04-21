Citeľné oslabenie pre Rakúsko. Na MS v hokeji nemôže rátať s dvomi hráčmi z NHL

Marco Rossi (v strede) (Autor: TASR/AP)
TASR|21. apr 2026 o 21:08
ShareTweet0

Obaja majú zdravotné problémy.

Rakúski hokejisti Marco Rossi a Marco Kasper sa v máji nepredstavia na MS vo Švajčiarsku. Rossi neprešiel výstupnou lekárskou prehliadkou v tíme NHL Vancouver Canucks.

Útočník Detroitu Kasper má problémy s kolenom a momentálne chodí s pomocou bariel. Informovala o tom agentúra APA.

„Zakončiť sezónu na MS by bolo skvelé, zdravie je však na prvom mieste. Mám za sebou náročné obdobie, vlani v októbri som utrpel zlomeninu chodidla a musel som dlho pauzovať. Ešte stále nie som úplne fit," uviedol Rossi.

Rakúšania sa na turnaji predstavia v základnej A-skupine v Zürichu spoločne s USA, domácim Švajčiarskom, Nemeckom, Lotyšskom, Maďarskom a Veľkou Britániou.

Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

Reprezentácie

    dnes 21:08
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Citeľné oslabenie pre Rakúsko. Na MS v hokeji nemôže rátať s dvomi hráčmi z NHL