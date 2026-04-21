Kanadu opúšťa po štyroch rokoch. Mladý Slovák prestúpil do českej extraligy

Jakub Chromiak v drese Kitchener Rangers. (Autor: Natalie Shaver/OHL Images)
TASR|21. apr 2026 o 17:18
Je to perspektívny mladý obranca, opísal ho šéf nového klubu.

Slovenský hokejista Jakub Chromiak sa stal novou posilou HC Škoda Plzeň. Dvadsaťročný obranca sa po štyroch sezónach v kanadskej OHL vracia do Európy.

S českým extraligistom podpísal dvojročnú zmluvu s opciou na tretí rok. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

Rodák z Ilavy je odchovancom Dukly Trenčín. Na Slovensku si okrem juniorky a „áčka“ Dukly zahral aj v druhej najvyššej súťaži v drese Dubnice.

V sezóne 2022/2023 sa rozhodol pre odchod do zámoria, kde v OHL nastúpil za Sudbury Wolves, Kingston Frontenacs, Kitchener Rangers a Niagara IceDogs.

V 267 stretnutiach nazbieral 131 bodov za 27 gólov a 104 asistencií. Chromiak má na konte aj niekoľko účastí na svetových šampionátoch v kategóriách do 18 a do 20 rokov.

„Jakuba sme sledovali dlhší čas. Je to perspektívny mladý obranca a pravák, ktorý prinesie do tímu sviežu energiu,“ vyjadril sa k podpisu zmluvy generálny manažér „indiánov“ Martin Straka.

Česká hokejová extraliga

