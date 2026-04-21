Slovanista je problémový aj v zahraničí. Nový klub sklamal hrou i prístupom

Do Slovana prišiel zvýšiť konkurenciu na pozícii pravého krídleníka. „Verím, že (Kelvin Ofori) bude pre Tigrana Barseghjana zdravou konkurenciou," tvrdil v lete šéf belasých Ivan Kmotrík mladší.
Ghanský futbalista bol prvou letnou posilou slovenského majstra, pričom podpísal zmluvu do leta 2028.
V úvode ročníka však nezasiahol ani do jedného kvalifikačného zápasu v predkolách o pohárovú Európu. Následne jeho meno chýbalo aj na súpiske pre Konferenčnú ligu.
Kelvin Ofori odohral doposiaľ v belasom drese v Niké lige len štrnásť zápasov, z toho deväť ako člen základnej zostavy, pričom ho tréner Vladimír Weiss vystriedal v priemere už po 61 minútach.
V priemere na duel odohral len 49 minút. Napriek tomu stihol streliť tri góly. Slovan ho v januári požičal slovinskému klubu Olimpija Ľubľana.
Expert vidí problém v hlave
„Ofori v zápasoch, v ktorých nastúpil, určite nesklamal. Potrebuje však hernú prax, pričom na jeho poste máme veľký počet alternatív a silnú konkurenciu. Myslím si, že sme týmto hosťovaním našli dobré riešenie," priznal začiatkom kalendárneho roka Kmotrík ml.
Súčasťou dohody o hosťovaní medzi Slovanom a Olimpijou je aj opcia na trvalý prestup. „Je vo výške, ktorá z nášho pohľadu zodpovedá aktuálnej trhovej hodnote hráča," priznal Kmotrík.
Renomovaný portál Transfermarkt uvádza pri Oforim cenovku 900-tisíc eur.
Keď prišiel do Slovana, jeho odhadovaná trhová hodnota bola cez milión eur. Dnes sa počíta v státisícoch.
„Keď hral na Slovane v drese Trnavy, bol vynikajúci. Rozdielový hráč," opísal jeho kvality bývalý reprezentant a televízny expert Marián Zeman a dodal:
„Problém je, že v Trnave bol zvyknutý na to, že občas mohol aj niečo pokaziť, ale v Slovane je na vás ako hráča vyvíjaný oveľa väčší tlak, oveľa viac beháte. V Trnave bol Ofori zvyknutý na to, že dajte mi loptu a ja to budem rozhadzovať. Musí si na to zvyknúť najskôr v hlave."
Prišiel nahradiť najdrahší prestup
V zime ho do Ľubľany priviedol športový riaditeľ klubu Goran Boromisa, ktorý dal v úvode tohto mesiaca v klube výpoveď.
„Kelvin je profil hráča, ktorého sme hľadali v tomto prestupovom období. Potrebovali sme rýchlosť a priebojnosť na krídlach, no ide o hráča, ktorý je dobrý aj na pozícii desiatky," opísal ghanského futbalistu Boromisa.
Aj slovinské médiá pripomínali, že sa najlepšie hodí na pravé krídlo.
V prvej polovici tejto sezóny Olimpija stavila na tomto poste na Dimitara Mitrovského, za ktorého Ľubľana zaplatila rovný milión eur.
Išlo o najdrahší nákup v histórii klubu. Hráč, ktorý však predtým žiaril v chorvátskej lige, sa v Slovinsku trápil. Preto Olimpija siahla po Oforim.
„V tejto sezóne chcem tímu pomôcť čo najväčším počtom gólov a asistencií, aby sme sa na konci sezóny mohli tešiť na pohár a kvalifikáciu do Európy," priznal Ghančan pre klubový web Ľubľany.
Sklamal hrou i prístupom
Jeho predstavy však zostali ďaleko za realitou. Ofori odohral doposiaľ na jar za Lubľanu jedenásť zápasov. Desať v lige, jeden v pohári.
Je bez gólu či asistencie. V priemere na zápas odohrá len 44 minút. V Slovinsku ešte neabsolvoval deväťdesiatminútový súťažný duel.
„Ghanský krídelník Kelvin Ofori, ktorý prišiel do Olimpije ako veľká zimná posila, opäť sklamal svojou hrou a prístupom, a tak ho po prvom polčase vystriedali," napísal pred týždňom slovinský denník Dnevnik po dueli Ľubľany s Aluminij.
Nasledujúci a doteraz posledný ligový duel s lídrom tabuľky Celje Ofori presedel na lavičke náhradníkov.
Menej strieľa, menej prihráva
V Slovane mal Ofori po svojom boku dvoch odchovancov Olimpije Ľubľana – Kenana Bajriča a Andraža Šporara.
„Pred príchodom do Olimpije som sa pýtal Andraža na prostredie, do ktorého idem. Opísal mi, ako skvelý tento klub je. Povedal mi, ako si užijem čas v tomto klube," vravel pre slovinskú televíziu Šport TV.
Zdá sa, že Ofori si svoje problémy vzal zo Slovana do Olimpije a ešte sa zhoršili.
V drese slovenského majstra hral o päť minút v priemere na zápas viac. Strelil tri góly a na jeden prihral.
Dostával sa v priemere k 1,4 strele na zápas, v Ľubľane má len 0,6 streleckého pokusu na duel. Doposiaľ v slovinskej lige ani len nevystrelil na bránku!
V Trnave žiaril
V priemere na stretnutie má o deväť prihrávok menej (10,3 – 19,1), a to aj s nižšou úspešnosťou než v Slovane (80% – 86%).
Niekto by si povedal, že je to preto, že nehrá v drese lídra tabuľky či najlepšieho mužstva v lige, ako to bolo v Slovane.
Vo vlaňajšej sezóne však pálil v priemere 2,3-krát na duel v drese Trnavy.
Mal štrnásťpercentnú streleckú efektivitu, 40 dotykov s loptou v priemere na zápas, pričom mal na konte 1,2 úspešného driblingu.
Čo sa stalo s touto verziou Oforiho? Kam sa podela jeho futbalová extratrieda, na ktorú sa spoliehal v lete Slovan?
Pre Oforiho ide o zatiaľ nevydarené hosťovanie, pričom do konca ročníka v Slovinsku zostáva päť ligových kôl. Ak neoslní, od leta bude opäť problémom Slovana.