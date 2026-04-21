Mám na to, aby som chytal v NHL, hovorí slovenská jednotka. Kde bude hrať, zatiaľ nevie

Keď odchádzal zo zámoria, s trénermi a vedením klubu si podali ruky a zaželali si všetko dobré.
Brankár SAMUEL HLAVAJ prežil náročnú sezónu. V tíme Iowa Wild odchytal 22 zápasov, v ktorých zaznamenal iba sedem výhier a priemerne zneškodnil 88 percent striel.
Tréner Ján Lašák o ňom povedal, že keď príde do reprezentácie, je z neho iný človek. Na olympiáde to potvrdil. Výraznou mierou sa postaral o to, že Slovensko obsadilo 4. miesto.
Hoci po hrách v Miláne mesiac nechytal, na zraz pred MS v hokeji 2026 prišiel s dobrou náladou.
„Vždy som hovoril, že pokiaľ budem zdravý a budú ma chcieť, prídem reprezentovať. A tak to aj zostane. Som rád, že tu už som," uviedol.
Ako ste prijali reprezentačnú pozvánku?
Teším sa. Mám to tu v reprezentácii rád, za Slovensko sa mi vždy dobre chytá. Rád pracujem s ľuďmi, čo sú tu, a je to také iné ako klubová súťaž.
Iné v akom zmysle?
Je to atmosférou. Nevidíme sa každý deň, zmena prostredia mi vždy prospeje. Človek to niekedy potrebuje, keď je počas sezóny stále ten istý stereotyp.
Reprezentační tréneri hovorili, že o vás žiadali klub už pred koncom základnej časti a veľmi chceli, aby ste prišli čo najskôr. Musí byť pre vás povzbudivé, že s vami takto počítajú. Ako to vnímate?
Som za to veľmi rád, keďže mi tým ukázali dôveru. A keď sa pozriete na môj prístup, ja som prišiel na každé zavolanie, nikdy som sa neospravedlňoval. Vždy som hovoril, že pokiaľ budem zdravý a budú ma chcieť, prídem reprezentovať. A tak to aj zostane.
Tréner Lašák prezradil, že aktuálny týždeň sa zapojíte iba do tréningového procesu. Chytať by ste mali domáce zápasy proti Lotyšsku a Dánsku. Vznikla táto dohoda aj na váš podnet, alebo to navrhol on?
Volal som si s Jánom (Lašákom) a riešili sme to spolu. Vychádzalo to aj z toho, že som ten mesiac v Amerike nechytal, takže sa obávali, aby som mal dostatočný zápasový rytmus.
Dohodli sme sa, že prídem na Slovensko čo najskôr, a nakoniec mi tie zápasy aj pridelili. Zhodli sme sa teda tak, že tu zostanem týždeň, nemusím cestovať s tímom do Nemecka, poriadne si zatrénujeme a potom do toho naplno vletíme (smiech).
Ako by ste zhodnotili klubovú sezónu?
Povedal by som, že bola hore-dole. Začiatok bol zlý, potom sa to začalo zlepšovať. Prišla olympiáda, kde som sa cítil výborne. Potom som sa vrátil do klubu, dostal som jeden zápas a mesiac iba sedel. Striedačka, tribúna, takto sa to striedalo.
Na úplnom konci som odchytal tri zápasy: dva sme vyhrali, jeden prehrali 1:2, čiže si myslím, že som odviedol dobrú robotu s tým, čo som dostal.
Prišli ste z olympiády vo výbornej forme a zrazu ste prestali chytať. Hovorili ste o tom s trénerom alebo s trénerom brankárov? Vysvetľovali vám, prečo ste nedostávali príležitosti?
Vysvetlili mi to tak, že kým som bol na olympiáde, chalani v klube odviedli dobrú robotu, mali viac víťazstiev ako prehier.
Ja som prišiel, dostal jeden zápas, prehrali sme a tí ostatní brankári chytali ďalej a vyhrávalo sa. Takto mi to teda bolo vysvetlené.
Je to hokej, je to biznis. Riešia sa výsledky, nie to, kto ako chytá. Dôležité sú výhry a ja som dostal jednu šancu, nevyužil ju a musel som čakať na ďalšiu príležitosť.
Dá sa povedať, že vás potrestali za to, že ste opustili klub a odišli na olympiádu?
Nie, to si nemyslím. Podľa mňa je pre každý klub cťou, keď ich hráč môže reprezentovať na olympiáde. Len sa tam stretlo viac vecí naraz a vyšlo to tak, ako to vyšlo. Je to asi súčasť mojej cesty a všetko zlé je na niečo dobré. Dúfam, že mi to len pomôže.
Čo bolo počas sezóny pre vás najnáročnejšie?
Obdobie po olympiáde. Fakt som netušil, prečo nechytám. Potom mi to síce vysvetlili, ale ani to mi nedávalo veľmi zmysel. Koniec koncov, možno aj dobre, že sa niečo také stalo. Trochu mi to otvorilo oči, že môže sa aj takáto vec prihodiť. Neberiem to ako koniec sveta a verím, že mi to môže len pomôcť do ďalšej kariéry.
Zámorský expert Michael Russo počas sezóny povedal, že „brankárov na farme Minnesoty je mu naozaj ľúto. Iowa je jedným z najhorších tímov v AHL a chytať tam je fakt náročné." Prečo?
Asi zo začiatku kvôli výsledkom. Hneď v úvode sa podľa mňa zlomila celá naša sezóna. Strácali sme body, my brankári sme nechytali dobre, ani hráči nehrali dobre, všetko sa to stretlo naraz.
Druhá polovica bola úplne iná, ku koncu sezóny sme celý tím odviedli výbornú robotu. Takže problémom bol skôr ten začiatok, ktorý sme si pokazili.
Mesiac na tribúne je náročný aj po psychickej stránke. Čo vám pomáha vyrovnať sa s takýmto obdobím?
Snažil som sa robiť stále to isté, čo som robil predtým - makal som, pracoval som. Nechcel som dávať najavo, že som nahnevaný alebo nespokojný.
Sú dni lepšie, sú horšie, ale musíte byť stále ten správny tímový hráč a podporovať spoluhráčov. Čo som aj robil. A vlastne mi to bolo potvrdené na záverečnom stretnutí, kde mi povedali, že som to zvládol výborne.
S akými slovami vás vyprevádzali z klubu?
Podali sme si ruky, poďakovali sme si za celú sezónu a popriahali sme si všetko dobré do ďalšieho pôsobenia.
A s akými pocitmi ste odchádzali? Po sezóne vám končí zmluva s Minnesotou a je možné, že v tíme Iowe Wild ste boli naposledy.
Môže byť, ale to ešte nevieme. Máme niečo rozohraté, uvidíme, čo sa stane. Takže mohlo to byť aj naposledy. Ale ja som odchádzal s tým, že som tam nechal všetko, čo som mohol — že som neustále pracoval na sebe.
Počas olympiády ste povedali, že veríte, že dokážete chytať v NHL, bez ohľadu na to, či to bude v Minnesote alebo niekde inde. Platí to stále?
Stále to platí.
Znamená to, že sa budete snažiť zostať v zámorí?
Všetko je otvorené, ale, samozrejme, že by som chcel ostať v zámorí.
Nevylučujete ani záujem z iných klubov NHL?
To je ešte vo hviezdach. Ja neviem, oni nevedia, zatiaľ nikto nevie, čo sa bude diať.
Máte za sebou druhú sezónu v zámorí, viete, ako to tam chodí. Čo vám chýbalo k tomu, aby ste sa prepracovali do NHL?
Záleží aj od toho, v akej organizácii ste, ako sa hviezdy poskladajú, či sa niekto zraní. Musí vyjsť veľmi veľa vecí naraz. Myslím si, že mám zručnosti na to, aby som chytal v NHL, ale tam to nie je len o tom. Záleží na nespočetnom množstve faktorov a je potrebné aj trochu šťastia.