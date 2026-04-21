Päťtisíc ľudí na ženskom futbale? Prečo nie, znie z Prešova, kde sa pokúsia o rekord

Na východe Slovenska chcú budúci týždeň prekonať rekord v počte divákov na ženskom futbalovom zápase na Slovensku.
V stredu 29. apríla o 11.00 privíta v 5. kole skupiny o titul I. ligy žien Tatran Prešov lídra súťaže Spartak Myjava.
Stretnutie sa odohrá v Tatran Aréne a na tribúnach má byť päťtisíc ľudí, prevažne detí.
Výnimočný športový deň
Za iniciatívou stojí Marek Semančík, manažér a šéftréner dievčenskej zložky v Tatrane Prešov.
V rámci projektu Erasmus+ Sport financovaný EÚ sa uskutoční športový deň. Od rána budú hrať tímy z ôsmich základných škôl turnaj. Zápasy o umiestnenie sa odohrajú počas prestávky zápasu žien v Tatran Aréne.
V hľadisku budú zastúpené dievčenské športy v meste Prešov: hokejistky, volejbalistky, hádzanárky, krasokorčuliarky, futbalistky aj mažoretky.
V rámci projektu prídu aj hostia z Talianska a zo Severného Macedónska.
Náklady na organizáciu sa pokrývajú z financií projektu. Počas stretnutia bude v akcii veľa dobrovoľníkov, väčšinou ide o rodičov mladých futbalistiek. Budú robiť usporiadateľov, sbs-károv, zadarmo prídu zdravotníci, hasiči.
„Viac ako polovicu pracovných síl zabezpečia dobrovoľníci,“ vravel pre Sportnet Marek Semančík.
Ženský futbal je na vzostupe
Ženskému a dievčenskému futbalu sa venuje už jedenásť rokov. „Keď som prišiel, bolo nás dvadsať. Teraz nás je stodvadsať dievčat,“ poznamenal.
„V kategórii U19 sme boli dvakrát po sebe majsterky Slovenska, ženy boli v minulej sezóne tretie a teraz sú tiež na treťom mieste,“ doplnil.
Na západe je ženský futbal na vzostupe, svedčí o tom aj fakt, že v roku 2022 videlo finále ženského Eura vo Wembley 87 192 divákov. Angličanky v ňom zdolali Nemky 2:1 po predĺžení.
„V Anglicku a vo Francúzsku už aj ženy zarábajú desaťtisíce eur. Aj u nás rastie záujem o ženský futbal. Veľa dievčat hrá na dedinách, lebo ubúda chlapcov. Problém na Slovensku je v tom, že je to málo financované,“ podčiarkol Marek Semančík.
Divácky rekord v ligovom zápase na Slovensku je zatiaľ 821 ľudí, toľko prišlo na Tehelné pole vlani v novembri na zápas medzi Slovanom Bratislava a Spartakom Myjava.
Na reprezentačnom zápase bolo najviac divákov vlani v máji v Prešove, keď v Tatran Aréne videlo výhru Sloveniek nad Gibraltárom 3814 futbalových priaznivcov.
Minulý víkend prišlo na stretnutie Slovenska s Portugalskom 3554 divákov. Aj toto stretnutie sa hralo v Prešove.
Marek Semančík verí, že tieto čísla sa podarí prekonať. „Bude to taký náš odkaz svetu, že sme tu, sme úspešné, podporte nás,“ uzavrel.
