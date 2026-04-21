Calzona končí ako tréner Slovenska, tvrdia Taliani. Zväz plánuje ďalšie rokovania

Francesco Calzona. (Autor: TASR)
Sportnet|21. apr 2026 o 14:25 (aktualizované 21. apr 2026 o 16:13)
Calzona prevzal mužstvo v lete 2022.

Taliansky tréner Francesco Calzona už nie je trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie.

Informovali o tom viaceré talianske zdroje na čele s novinárom Gianlucom di Marziom. Informáciu priniesol aj ďalší renomovaný novinár, Nicolo Schira.

Slovenský futbalový zväz reagoval na správy stanoviskom, v ktorom uviedol, že zástupcovia SFZ sa stretnú s Francescom Calzonom na budúci týždeň.

Calzona prevzal mužstvo v lete 2022. Jeho rukopis sa naplno prejavil v kvalifikácii na EURO 2024, kde Slovensko dosiahlo bilanciu 7 výhier, 1 remízy a 2 prehier a zabezpečilo si postup na šampionát.

Vrcholom jeho doterajšieho pôsobenia bol samotný turnaj v Nemecku. Slovensko pod jeho vedením šokovalo víťazstvom nad Belgickom (1:0), následne však prehralo s Ukrajinou a remizovalo s Rumunskom.

V osemfinále bolo mimoriadne blízko k senzácii proti Anglicku, no inkasovaný gól v závere a prehra po predĺžení znamenali koniec.

