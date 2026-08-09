Obhajoba striebra i svetová líderka. Slovensko bude mať na ME aj prvú maratónkyňu

Pre 23 slovenských atlétov sa už od 10. augusta začína vrchol celej sezóny. V britskom Birminghame sa budú konať majstrovstvá Európy, ktoré pre Slovensko môžu vyznieť veľmi priaznivo.
Prvýkrát v histórii pôjde výprava pod vedením šéftrénera Libora Charfreitaga do šampionátu so svetovou líderkou.
Najhorúcejšou kandidátkou na zisk cenného kovu je Emma Zapletalová, ktorá pôjde do pretekov ako víťazka všetkých prekážkových štvorstoviek v rámci Diamantovej ligy.
Dve pretekárky priamo do semifinále
Slovenská atlétka i športovkyňa roka sa vďaka svojim výkonom predstaví priamo v semifinále.
"Je to výhoda v tom, že absolvuje o jeden beh menej, vďaka čomu môže šetriť sily. Sama spomínala, že ak v semifinále nasadí svoje tempo a jej postupová pozícia bude jasná, nebude musieť ísť naplno," povedal Zapletalovej manažér Alfons Juck v podcaste pre Sportnet.
Pre Zapletalovú pôjde už o jej tretí európsky šampionát. Ani na jednom z uplynulých nedosiahla prenikavý výsledok.
Teraz bude v úplne inej pozícii. "Na prvých som bola ešte mladá juniorka a prekážky mi vtedy nevyšli," povedala na tlačovej konferencii.
Nad tým, že je favoritkou, sa snaží nerozmýšľať. "Na štarte sú súperky, ktoré rešpektujem, aj keď mám papierovo lepší čas.
Sústredím sa primárne na seba a na svojich desať prekážok. Občas si ten tlak uvedomím, ale snažím sa ho tlmiť a ísť krok po kroku," prezradila.
VIDEO: Sportnet podcast s Alfonsom Juckom
Okrem Zapletalovej sa priamo v semifinále predstaví aj prekážkarka Viktória Forster, ktorú čakajú na ME až tri disciplíny - beh na 100 m, 100 m prekážok a takisto aj štafeta na 4x100 m.
V prekážkovej disciplíne sa predstaví priamo v semifinále vďaka národnému rekordu z roku 2025 na mítingu PTS. V rebríčkovom postavení na tomto šampionáte jej však patrí 35. miesto z 37 prihlásených bežkýň.
Paradoxom je, že lepšiu pozíciu má na hladkej stovke (33. z 39), no v tejto disciplíne bude musieť začať v rozbehoch.
Náročná obhajoba striebra
Do európskeho šampionátu v pozícii obhajkyne striebornej medaily z Ríma ide slovenská bežkyňa na 800 metrov Gabriela Gajanová.
V roku 2024 zaostala za víťazkou Keely Hodgkinsonovou len o desatinu sekundy.
Gajanová vtedy bola po prvých 400 metrov predposledná, no v záverečných metroch začala enormne zrýchľovať.
Obhajoba striebra však bude na týchto ME mimoriadne náročná. Ženská osemstovka vyprodukovala silnú trojicu favoritiek - Audrey Werrovú, Keely Hodgkinsonovú a Femke Broedersovú Bolovú, ktorá zmenila od tejto sezóny svoju disciplínu.
Práve Švajčiarka Werrová valcuje konkurenciu. Vyhrala tri behy v rámci Diamantovej ligy, svoje majstrovstvo predviedla aj na Zlatej tretre v Ostrave, kde vyhrala o tri sekundy pred debutujúcou Broedersovou Bolovou.
Juck aj napriek silnej konkurencii verí, že Gajanová postúpi do finále.
"Konkurencia na 800 metrov sa neustále zvyšuje. Verím, že so švajčiarskym trénerom Louisom Heyerom pripravia formu tak, aby postúpila do finále," povedal.
V tejto disciplíne sa často skloňuje prekonanie najstaršieho svetového rekordu Jarmily Kratochvílovej. Manažér si však nemyslí, že sa tak stane na ME.
"Predpokladám, že svetový rekord Jarmily Kratochvílovej môže padnúť ešte tento rok na niektorom z mítingov po majstrovstvách Európy, pretože na samotnom šampionáte sa beží skôr takticky na medaily než na rekordy," dodal.
Matej Hank
Miroslav Kováčik
Martin Gartčig
Boris Vanya
Martin Turčin
Emma Zapletalová
Zlatá medaila
Zlatá medaila
Zlatá medaila
Zlatá medaila
Zlatá medaila
Gabriela Gajanová
Finálová účasť
Semifinále
Finálová účasť
Finálová účasť
Semifinále
Viktória Forster
Semifinále oboch disciplín
Prekážkové semifinále
Prekážkové semifinále
Prekážkové semifinále
Semifinále oboch disciplín
Jakub Kubínec
TOP 5
TOP 10
TOP 15
Mimo finále
TOP 10
Maratónska premiéra
Slovensko bude mať premiéru aj v kráľovskej disciplíne atletiky - maratóne. Prvýkrát v histórii sa podarilo kvalifikovať slovenskej vytrvalkyni Veronike Páleníkovej.
V roku 2002 dobehla maratón na ME v Mníchove na výbornom 11. mieste rodáčka z Trenčína Anna Pichrtová, ale v drese Česka.
Podľa štartovej listiny by Páleníková nemusela byť len "do počtu". V rebríčku jej patrí 28. miesto z 55 pretekárok. Tento fakt však môže skresľovať, pretože nie všetky bežkyne odbehli v tejto sezóne celý maratón.
Páleníková prežíva vydarenú sezónu. V marci tohto roku si vytvorila osobný rekord, keď v Barcelone zabehla čas 2:38:09 h.
Kedy sledovať Slovákov na ME v atletike?
Pondelok 10. august:
- 11:25 Beh na 100 m – rozbeh – Viktória Forster
- 20:10 Beh na 100 m – semifinále – Viktória Forster??
- 21:50 Beh na 100 m – finále – Viktória Forster??
Utorok 11. august:
- 10:45 Beh na 400 m prekážok – semifinále – Emma Zapletalová, Daniela Ledecká??
- 11:15 Beh na 100 m – rozbeh – Ján Volko
- 12:05 Beh na 800 m - rozbeh - Gabriela Gajanová
- 19:55 Beh na 100 m prekážok – semifinále – Viktória Forster
- 20:32 Beh na 100 m – semifinále – Ján Volko??
- 21:30 Beh na 100 m prekážok – finále – Viktória Forster??
- 21:47 Beh na 100 m – finále – Ján Volko??
Streda 12. august:
- 11:40 Beh na 200 m – rozbeh – Ján Volko
- 21:08 Beh na 400 m prekážok – finále – Emma Zapletalová??, Daniela Ledecká??
Štvrtok 13. august:
- 12:10 Beh na 800 m - semifinále - Gabriela Gajanová??
- 13:35 Hod oštepom – kvalifikácia A – Jakub Kubínec, Patrik Michalec
- 14:55 Hod oštepom – kvalifikácia B – Jakub Kubínec, Patrik Michalec
Piatok 14. august:
- 21:46 Beh na 800 m – finále – Gabriela Gajanová??
Sobota 15. august:
- 07:30 Chodecký maratón – finále – Dominik Černý, Michal Duda, Michal Morvay
- 07:30 Chodecký polmaratón – finále – Hana Černá
Nedeľa 16. august:
- 07:30 Maratón – finále – Veronika Páleníková
- 19:55 Hod oštepom – finále – Jakub Kubínec??, Patrik Michalec??
Oštepár v rebríčku šiesty
Príjemným prekvapením môže byť aj výkon slovenského oštepára Jakuba Kubínca, ktorý sa kvalifikoval na ME vďaka splnenému ostrému limitu Európskej atletiky.
V tejto sezóne hodil aj svoj osobný rekord 83,49 metrov, vďaka čomu mu patrí šieste miesto v rebríčku sezónnych výkonov medzi oštepármi na ME.
VIDEO: Kubínec pred odletom na ME
Aj od neho sa očakáva účasť vo finále, ktoré je na programe v záverečný deň šampionátu od 19:55.
Pozitívom bude aj to, že sa predstavia dve ženské štafety - 4x100 a 4x400 metrov. Zatiaľ čo „štvrťkárska“ si vydláždila cestu na ME na marcových halových majstrovstvách sveta v Toruni, „stovkárskej“ napokon stačili výkony z vlaňajšej sezóny.