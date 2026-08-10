Je vidieť, aký brutálny a cynický je futbalový svet, vraví Priske o možnom prestupe Haraslína

Ak futbalovú Spartu opustí kapitán Lukáš Haraslín, je podľa trénera Briana Priskeho dôležité, aby všetci ostatní odviedli svoju prácu.
Lúčenie s dlhoročnou oporou môže byť z oboch strán emotívne, uviedol dánsky kouč na dnešnej tlačovej konferencii v Lyone pred odvetou 3. predkola Ligy majstrov.
Na Haraslínovom príklade je podľa trénera dobre vidieť, aký brutálny a cynický je futbalový svet.
Prestup ešte nie je uzavretý, Sparta však potvrdila, že Haraslín je v Saudskej Arábii na zdravotnej prehliadke pred plánovaným odchodom do Al-Fátí.
Od pražského klubu dostal povolenie na prestup. Slovenský reprezentant už chýbal cez víkend v Mladej Boleslavi, kde Letenskí prehrali 0:2.
"To je futbal. Neviem, ako to opísať. Haraslín je jedným z našich hráčov už päť rokov a užil si s nami absolútne úžasné chvíle. Hral veľkú úlohu v majstrovských tituloch, ktoré sme získali.
Zahral si v Lige majstrov, Európskej lige a Konferenčnej lige. A samozrejme, v momente, keď sa s ním lúčime, to môže byť emotívne z našej i jeho strany. Ale v momente, keď Šulo odíde, sa my ostatní sústredíme na to, aby sme odviedli svoju prácu. Žiaľ je vidieť, aký brutálny a cynický je futbalový svet," povedal Priske.
Do zahraničia mieri nielen Haraslín, ale tiež útočník Jan Kuchta a brankár Peter Vindahl. "Milovali sme Šula každú sekundu, čo u nás bol, ale teraz je preč. Už ho nemáme k dispozícii. Môže nás podporiť len zo Saudskej Arábie a teraz je na ostatných, aby odviedli svoju prácu. Ale niet pochýb o tom, že to bol ťažký týždeň.
Keď sa pozriete na ľudí, s ktorými sme sa lúčili. Nielen s ním, ale aj s ďalšími hráčmi. A taký je náš život aj naša práca, musíme sa sústrediť a musíme ju dotiahnuť do konca," uviedol dánsky kouč.
Pražanom stále patrí Veljko Birmančevič, ktorý však po návrate z hosťovania v Getafe dostal súhlas, aby si našiel iné angažmán. Sparta s ním ani po Haraslínovom odchode nepočíta.
"Jeho návrat do tímu nie je momentálne možný. Z rovnakých dôvodov ako predtým," potvrdil Priske, že klub sa služieb svojej bývalej hviezdy vzdal už pred letnou prípravou.
Do Lyonu si Pražania priviezli výhru 2:1 z prvého stretnutia na domácej pôde. Tréner sa teraz hlavne snaží, aby sa tím vyrovnal s negatívnymi emóciami po prepadáku v Mladej Boleslavi.
"Myslím, že tam bolo viac posolstiev. Hlavné však je, že jednoducho nemôžeme hrať ako v Boleslavi, najmä v prvom polčase.
Či už ste odohrali za klub veľa zápasov, ste noví, alebo dostanete príležitosť nastúpiť, musíte podať lepší individuálny výkon. Ako tím určite musíme podať oveľa, oveľa lepší výkon," povedal Priske.