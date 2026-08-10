Ak to Slovanu vyjde, bude to veľká vec a Kmotrík môže napínať svaly

Buď vypuknú veľké oslavy, alebo zavládne veľké sklamanie.
Deň pred zápasom bolo predaných už viac ako 19-tisíc lístkov a aréna na Tehelnom poli by mala byť vypredaná. Futbalistov Slovana čaká v utorok o 20.15 (vysiela STVR Šport) odvetný zápas 3. predkola Ligy majstrov proti švédskemu Mjällby AIF.
Slovenský majster má postup dobre rozohraný, keď prvý zápas vyhral vonku 2:1.
Zatiaľ všetko vyzerá sľubne. Slovan v sezóne ešte neprehral, hrá aktívnejšie a pôsobí sviežo. Lenže futbal je krutý v tom, že prvé rozsudky prichádzajú rýchlo. Postup do play-off Ligy majstrov by Tourému priniesol obrovský kredit. Vypadnutie by okamžite otvorilo otázky, či bol experiment správny.
„Môže sa stať absolútne všetko, v tomto biznise som dlho. Akékoľvek zľahčovanie sa vám môže vypomstiť. Teší ma, ako hráči trénujú. Tešíme sa, že príde toľko ľudí a je to pre nás veľká motivácia. Chcem im ponúknuť dobrý zápas a triumf,“ povedal Touré. Po otázkach médií sa neraz usmieval.
Relax im pomohol
Aj stopér Svetozar Markovič zdôraznil, že náskok ešte nič nerieši. „Stále potrebujeme zlepšiť veľa vecí a chceme to ukázať zajtra,“ vravel srbský obranca.
Podobne hovorí aj Alen Mustafič, ktorý vo Švédsku po príchode z lavičky pomohol k obratu z 0:1 na 2:1.
VIDEO: Yaya Touré
„Nálada je pozitívna, domov sme si priviezli priaznivý výsledok. Myslím si, že nám padlo vhod, že sme sa mohli aj počas víkendu naplno koncentrovať na odvetu. Máme náskok, no kľúčové bude začať tak, akoby sa hralo od 0:0. V šatni vnímame fanúšikovský záujem o zápas, očakávame, že bude vypredané,“ vyhlásil pre klubovú stránku Slovana.
Slovan uplynulý víkend vynechal ligový zápas proti AS Trenčín. Podľa hráčov aj trénera to tímu pomohlo.
„Bolo to dobré pre naše telo. Oddýchli sme si a strávili sme čas s rodinami,“ opisoval Markovič. Touré dodal, že oddych je súčasťou úspechu.
„To, čo hráčom dáte, tak chcete, aby vám to vrátili späť,“ povedal kouč.
Hrá sa aj o minimálne 8,6 milióna
Postup má obrovský športový aj finančný význam.
Lepší z dvojice Slovan – Mjällby si zaručí účasť v play-off o Ligu majstrov proti víťazovi súboja Ararat-Armenia – Celje (prvý zápas vyhral arménsky tím doma 2:1) a zároveň má garantovanú prémiu od UEFA vo výške 4,3 milióna eur.
Ďalšie milióny prinesie účasť v skupinovej fáze. UEFA vypláca za účasť v Európskej lige 4,3 milióna eur, v Lige majstrov 18,6 milióna eur a v Konferenčnej lige 3,2 milióna eur.
To znamená, že ak Slovan postúpi do play-off Ligy majstrov, bude mať garantovanú účasť v Európskej lige a od UEFA získa minimálne 8,6 milióna eur (4,3 + 4,3 milióna).
K tomu treba pripočítať príjmy za desaťročný koeficient a zo vstupného.
VIDEO: Svetozár Markovič
Ak Slovan nezvládne odvetu proti Mjällby, prepadne sa do play-off Európskej ligy, kde je prémia výrazne nižšia. Aj z tohto pohľadu hrá o veľmi veľa. V prípade úspešného výsledku by si mohol dovoliť kúpiť veľkú posilu.
Kmotríkov risk môže priniesť jackpot
Slovan je favoritom. Má kvalitnejší aj hodnotnejší káder a drvivá väčšina fanúšikov verí, že postup zvládne.
Klub má navyše veľkú šancu dostať sa nielen do play-off, ale až do hlavnej fázy Ligy majstrov. Ak sa to podarí, pôjde o obrovský úspech.
Generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml. veľmi stál o Yayu Tourého a vybral si ho napriek tomu, že bývalý hráč Barcelony a Manchestru City predtým neviedol žiadny tím v pozícii hlavného trénera. V Slovane zažíva premiéru.
Liga majstrov je veľké lákadlo.
VIDEO: Zostrih zápasu Mjällby - Slovan v 1. zápase 3. predkola Ligy majstrov
„Prišiel som aj kvôli klubovým ambíciám, ale sústredíme sa na zajtrajší zápas a potom môžeme riešiť ďalšie veci,“ upozornil Markovič.
Mjällby prišlo o najväčšiu hviezdu
Švédsky klub je v európskych súťažiach úplným nováčikom. Na ihrisku súpera odohral iba jeden zápas – pred dvoma týždňami remizoval na Gibraltári s Lincolnom Red Imps 0:0, čo mu stačilo na postup.
Navyše prišiel o svoju najväčšiu hviezdu. Elliot Stroud nebude hrať, pretože prestúpil do anglického Hull City. Práve Stroud strelil jediný gól Mjällby v prvom zápase.
„Je to pozitívna informácia, lebo to bol jeden z ich najnebezpečnejších hráčov. Pozerám sa však na seba, musím. Tešíme sa na plný štadión,“ vravel Markovič.
Touré zostáva opatrný.
„Rešpektujeme súpera, ale pozeráme sa na seba a chceme to zvládnuť.“
Mjällby ešte nikdy nebolo v Lige majstrov tak ďaleko. Postup do play-off by znamenal najväčší úspech v histórii klubu v európskych pohároch.
Mustafič: konkurencia nás posúva
Dvadsaťsedemročný stredopoliar Mustafič patrí medzi hráčov, ktorých Touré využíva na viacerých postoch. Vo víkendovom zápase proti Podbrezovej dvakrát skóroval a jeho forma rastie.
„Vždy som šťastný, keď dostanem od trénera šancu. Nezáleží, či je to na 20, 30 alebo viac minút, každý z nás sa totiž cíti ako súčasť tímu. A vždy sa tam snažím zo seba vydať sto percent. Podstatné je, že cítim šancu bojovať. Viem, že nás je v strede veľa a sú tam kvalitní chalani, no práve vďaka tomuto sa môžeme všetci zlepšiť. Keď máte na svojom poste výborných hráčov, núti vás to makať a zlepšovať sa,“ povedal rodák z Tuzly v Bosne a Hercegovine.
Je to vzácny univerzál, ktorého si tréner Touré veľmi cení.
„Som tomu otvorený, nikdy ma nehnevalo, ani keď som napríklad hral na pravom kraji obrany. Kamkoľvek ma tréner postaví, tam budem hrať.“
Stále bez troch ofenzívnych hviezd
Slovan zvládol prvých päť súťažných zápasov možno až nečakane dobre a stále neprehral. Netreba to však ešte preceňovať.
V tejto sezóne stále hrá bez troch ofenzívnych hviezd. Nino Marcelli, Andraž Šporar a Tigran Barseghyan nenastúpili pre zranenie ani v jednom súťažnom zápase.
„Tigran sa pripája k tímu, ale ostatní nie sú stále k dispozícii,“ povedal Touré.
Správne varuje, že môže prísť absolútne všetko. Futbal nepozná zľutovanie s tými, ktorí si myslia, že už majú hotovo. A Slovan ešte nemá hotovo nič.
Na druhej strane by bolo alibizmom tváriť sa, že šance sú vyrovnané. Nie sú. Slovan je favorit. Má kvalitnejší káder, väčšie skúsenosti, domáce prostredie a vypredané Tehelné pole. Mjällby je sympatický príbeh malého klubu, ale stále je to nováčik, ktorý navyše prišiel o svoju najväčšiu hviezdu.
Ak Slovan chce byť klubom, za aký sa považuje, takéto zápasy musí zvládať.
Práve preto je tento večer aj skúškou Tourého.