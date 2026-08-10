    ME v atletike prišli o veľkého favorita. Talianskeho mladíka odniesli na vozíku

    Talian Mattia Furlani počas kvalifikácie v skoku do diaľky na majstrovstvách Európy v Birminghame
    Talian Mattia Furlani počas kvalifikácie v skoku do diaľky na majstrovstvách Európy v Birminghame (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. aug 2026 o 14:35
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    Zranil sa už pri svojom prvom pokuse.

    Taliansky atlét Mattia Furlani sa zranil počas kvalifikácie diaľkarov na ME v atletike 2026 a do finále, v ktorom mal obhajovať striebro z Ríma 2024, nepostúpil.

    Úradujúceho majstra sveta odniesli na vozíku zo štadióna v Birminghame.

    Jeden z adeptov na medailu dopadol nepríjemne do pieskoviska pri svojom prvom kvalifikačnom pokuse.

    VIDEO: Zranenie Furlaniho

    Dvadsaťjedenročný bronzový medailista z OH v Paríži si po skoku chytil pravú nohu a odkríval. Na zvyšné dva pokusy sa už nedostavil a zdravotnícky personál ho na vozíku odniesol preč.

    Furlani už v tejto sezóne skočil aj 843 cm, čo je o štyri cm viac ako jeho víťazný skok z uplynulých MS v Tokiu, pripomenula agentúra DPA.

    Atletika

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