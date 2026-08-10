ME v atletike prišli o veľkého favorita. Talianskeho mladíka odniesli na vozíku

Taliansky atlét Mattia Furlani sa zranil počas kvalifikácie diaľkarov na ME v atletike 2026 a do finále, v ktorom mal obhajovať striebro z Ríma 2024, nepostúpil.
Úradujúceho majstra sveta odniesli na vozíku zo štadióna v Birminghame.
Jeden z adeptov na medailu dopadol nepríjemne do pieskoviska pri svojom prvom kvalifikačnom pokuse.
VIDEO: Zranenie Furlaniho
Dvadsaťjedenročný bronzový medailista z OH v Paríži si po skoku chytil pravú nohu a odkríval. Na zvyšné dva pokusy sa už nedostavil a zdravotnícky personál ho na vozíku odniesol preč.
Furlani už v tejto sezóne skočil aj 843 cm, čo je o štyri cm viac ako jeho víťazný skok z uplynulých MS v Tokiu, pripomenula agentúra DPA.