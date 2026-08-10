Program a výsledky Slovákov dnes na ME v atletike 2026 - utorok 11. august (2. deň)

ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, pokračujú ďalším súťažným dňom. Na programe sú vystúpenia Slovákov aj finálové disciplíny.
Ako prvé sa v dopoludňajšom programe predstavia prekážkarky. V semifinále behu na 400 m prekážok o 11:45 nastúpia Emma Zapletalová a Daniela Ledecká.
Do šprintérskeho bloku vstúpi Ján Volko v rozbehu na 100 metrov, ktorý je naplánovaný na 12:15. Krátko po ňom, presne o 12:40, vybehne na trať v rozbehu na 110 m prekážok Peter Dávid.
Na osemstovke sa predstaví Gabriela Gajanová so štartom rozbehu o 13:05. Mužský rozbeh na 400 m prekážok zasa o 13:40 privíta dvojicu Matej Baluch a Patrik Dömötör.
Viktóriu Forster čaká semifinále v behu na 100 m prekážok o 20:55, pričom v prípade postupu sa predstaví vo finálovom behu o 22:30.
Ján Volko môže po úspešnom rozbehu zasiahnuť do semifinále stovky o 21:32 a boj o medaily v tejto kráľovskej disciplíne vyvrcholí o 22:47.
Pozrite si program Slovákov aj finálových disciplín.
Utorok 11. august:
- 11:45 Beh na 400 m prekážok – semifinále – Emma Zapletalová, Daniela Ledecká
- 12:15 Beh na 100 m – rozbeh – Ján Volko
- 12:40 Beh na 110 m prekážok – rozbeh – Peter Dávid
- 13:05 Beh na 800 m - rozbeh - Gabriela Gajanová
- 13:40 Beh na 400 m prekážok – rozbeh – Matej Baluch, Patrik Dömötör
- 20:55 Beh na 100 m prekážok – semifinále – Viktória Forster
- 21:32 Beh na 100 m – semifinále – Ján Volko??
- 22:30 Beh na 100 m prekážok – finále – Viktória Forster??
- 22:47 Beh na 100 m – finále – Ján Volko??
Program finálových disciplín:
Čas
Disciplína
20:10
Hod kladivom (ženy)
20:25
5000 m (ženy)
21:16
Skok do diaľky (muži)
22:30
100 m prekážok (ženy)
22:47
100 m (muži)