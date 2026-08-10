    Program a výsledky Slovákov dnes na ME v atletike 2026 - utorok 11. august (2. deň)

    Emma Zapletalová.
    Emma Zapletalová. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|11. aug 2026 o 00:00
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    Pozrite si program Slovákov na dnes na ME v atletike 2026. Aké výsledky prinesie utorok, 11. august?

    ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, pokračujú ďalším súťažným dňom. Na programe sú vystúpenia Slovákov aj finálové disciplíny.

    Ako prvé sa v dopoludňajšom programe predstavia prekážkarky. V semifinále behu na 400 m prekážok o 11:45 nastúpia Emma Zapletalová a Daniela Ledecká.

    Do šprintérskeho bloku vstúpi Ján Volko v rozbehu na 100 metrov, ktorý je naplánovaný na 12:15. Krátko po ňom, presne o 12:40, vybehne na trať v rozbehu na 110 m prekážok Peter Dávid.

    Na osemstovke sa predstaví Gabriela Gajanová so štartom rozbehu o 13:05. Mužský rozbeh na 400 m prekážok zasa o 13:40 privíta dvojicu Matej Baluch a Patrik Dömötör.

    Viktóriu Forster čaká semifinále v behu na 100 m prekážok o 20:55, pričom v prípade postupu sa predstaví vo finálovom behu o 22:30.

    Ján Volko môže po úspešnom rozbehu zasiahnuť do semifinále stovky o 21:32 a boj o medaily v tejto kráľovskej disciplíne vyvrcholí o 22:47.

    Pozrite si program Slovákov aj finálových disciplín.

    Utorok 11. august:

    • 11:45 Beh na 400 m prekážok – semifinále – Emma Zapletalová, Daniela Ledecká
    • 12:15 Beh na 100 m – rozbeh – Ján Volko
    • 12:40 Beh na 110 m prekážok – rozbeh – Peter Dávid
    • 13:05 Beh na 800 m - rozbeh - Gabriela Gajanová
    • 13:40 Beh na 400 m prekážok – rozbeh – Matej Baluch, Patrik Dömötör
    • 20:55 Beh na 100 m prekážok – semifinále – Viktória Forster
    • 21:32 Beh na 100 m – semifinále – Ján Volko??
    • 22:30 Beh na 100 m prekážok – finále – Viktória Forster??
    • 22:47 Beh na 100 m – finále – Ján Volko??

    Program finálových disciplín:

    Čas

    Disciplína

    20:10

    Hod kladivom (ženy)

    20:25

    5000 m (ženy)

    21:16

    Skok do diaľky (muži)

    22:30

    100 m prekážok (ženy)

    22:47

    100 m (muži)

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