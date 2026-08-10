    ONLINE: 1. deň na ME v atletike 2026 dnes, večerný program LIVE

    ONLINE: 1. deň na ME v atletike 2026 dnes, večerný program LIVE
    ONLINE: 1. deň na ME v atletike 2026 dnes, večerný program LIVE (Autor: TASR)
    Sportnet|10. aug 2026 o 17:00
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    Sledujte s nami online prenos z večerného programu 1. dňa na ME v atletike 2026.

    ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, dnes štartujú prvým dňom.

    Vo večernom programe úvodného dňa šampionátu sa predstaví Veronika Kaňuchová v kvalifikácii hodu kladivom.

    Kde sledovať ME v atletike v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Atletiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: ME v atletike 2026 (1. deň, Birmingham, večerný program, výsledky, pondelok, naživo)

    Majstrovstvá Európy  2026
    10.08.2026 o 20:00
    Večerní program
    (0:0)
    Klad minúta
    Prebiehajúci
    Prehľad
    Program:
    20:03 Vrh koulí žen, finále
    20:10 Hod kladivem žen, kvalifikace (Holcová)
    20:35 100m překážek žen, rozběhy (Bendová, Šínová)
    20:55 Trojskok žen, kvalifikace (Suchá)
    21:10 100m žen, semifinále (Maňasová)
    21:33 Vrh koulí mužů, finále (Staněk)
    21:40 5000m mužů, finále
    22:00 3000m překážek žen, rozběhy
    22:40 4x400m mix, finále
    22:50 100m žen, finále
    Prenos
    Klad
    A je tu první jistá finalistka! Beatrice Nedberge Llanová z Norska předvedla 72,09 metru a má splněný limit!
    Klad
    Prozatím žádná kladivářka neatakuje kvalifikační limit. Polka Aleksandra Smiechová se prezentovala výkonem 68,93 metru, Krista Tervová zapsala 67,59 metru.
    Koule
    importantA Jessica Schilderová dál přitápí pod kotlem! Třetím pokusem se zlepšila na 20,52 metru a stále má rezervy s ohledem na nejlepší letošní výkon. Už nyní to vypadá, že bude dnes nezastavitelná v honbě za zlatem.
    Koule
    Yemisi Mabryová ve druhé i třetí sérii zapsala křížky, s výkonem 19,20 metru z první série jí zatím stačí na třetí místo za Nizozemkami Schilderovou a van Klinkenovou.
    Klad
    Slovenská kladivářka Veronika Kanuchová předvedla 62,24 metru a řadí se těsně za Holcovou.
    Klad
    Tereza Holcová otevřela své působení v kvalifikaci výkonem dlouhým 62,27 metru. Rozhodně bude potřebovat přidat, pokud chce útočit na postup do finálové dvanáctky.
    Koule
    Velká nepříjemnost pro Portugalku Auriol Dongmovou, která při svém pokusu podklouzla a v kruhu si ustlala. Snad jí tento pád nepřivodil nějaké zranění.
    Koule
    Fanny Roosová ze Švédska si polepšila na 19,05 metru a posunula se na čtvrtou příčku.
    Koule
    Van Klinkenová má evidentně výbornou formu. Další pokus poblíž 19,5 metru. Určitě dnes má na to, aby ještě jednou osobák vylepšila.
    Koule
    importantZačala druhá série finálového závodu koulařek a Jessica Schilderová si pojistila první příčku! O devět centimetrů překonala dvacítku!
    Klad
    Začíná také kvalifikace kladivářek. V první skupině startuje česká reprezentantka Tereza Holcová. Kvalifikační limit je 71,50 metru, tedy dva metry nad její osobák.
    Koule
    Fanny Roosová, Auriol Dongmová či Jessica Inchudeová jsou v první sérii pod 19 metrů a pořadí první trojky neohrozily.
    Koule
    Za Schilderovou se řadí její krajanka Jorinde van Klinkenová, jež si stanovila nový osobák výkonem 19,64 metru!
    Koule
    Němka Mabryová předvedla 19,20 metru, Jessica Schilderová poslala kouli o 61 centimetrů dál a ujímá se vedení.
    Koule
    Večerní program v Birminghamu zahajuje finále ženské koule.

    Vrh koulí žen, finále
    Yemisi Mabryová (GER)
    Jessica Schilderová (NED)
    Auriol Dongmová (POR)
    Fanny Roosová (SWE)
    Jorinde van Klinkenová (NED)
    Jessica Inchudeová (POR)
    Axelina Johanssonová (SWE)
    Emilia Kangasová (FIN)
    Nina Ndubuisiová (GER)
    Alida van Daalenová (NED)
    Katharina Maischová (GER)
    Eliana Bandeiraová (POR)
    Program odstartoval.
    Program večerního bloku
    20:03 Vrh koulí žen, finále
    20:10 Hod kladivem žen, kvalifikace (Holcová)
    20:35 100m překážek žen, rozběhy (Bendová, Šínová)
    20:55 Trojskok žen, kvalifikace (Suchá)
    21:10 100m žen, semifinále (Maňasová)
    21:33 Vrh koulí mužů, finále (Staněk)
    21:40 5000m mužů, finále
    22:00 3000m překážek žen, rozběhy
    22:40 4x400m mix, finále
    22:50 100m žen, finále
    Birmingham se v pondělí večer naplno ponoří do bojů o evropské medaile. Po dopoledních rozbězích a kvalifikacích čeká na diváky na Alexander Stadium první vrcholný blok šampionátu, během něhož bude korunováno hned pět nových mistrů Evropy.

    Českou pozornost bude poutat především Karolína Maňasová. Nová česká rekordmanka se ve 21:10 představí v semifinále stovky a při úspěšném postupu ji ještě tentýž večer čeká ve 22:50 finálový souboj. Mezi její největší soupeřky budou patřit domácí sprinterky Amy Huntová a obhájkyně titulu Dina Asherová-Smithová.

    V kvalifikaci kladivářek nastoupí Tereza Holcová, na stovce překážek se představí Ester Bendová s Terezou Elenou Šínovou a o postup mezi nejlepší trojskokanky bude bojovat Linda Suchá. Další česká jména může do večerního programu doplnit dopolední kvalifikace. Do finále koule postoupil Tomáš Staněk.

    Jedním z hlavních taháků večera bude finále běhu na 5000 metrů. Po dlouhé závodní pauze zaviněné problémy s achillovou šlachou se vrací norská hvězda Jakob Ingebrigtsen. Pondělní program nabídne také finále smíšené štafety na 4×400 metrů a vyvrcholí korunovací nejrychlejší Evropanky.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 20:00.
    Atletika

    Atletika

      ONLINE: 1. deň na ME v atletike 2026 dnes, večerný program LIVEonline
      ONLINE: 1. deň na ME v atletike 2026 dnes, večerný program LIVEonline
      ONLINE: 1. deň na ME v atletike 2026 dnes, večerný program LIVE
      dnes 17:00
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