    Zapletalová má v semifinále ľahšiu cestu ako Ledecká. Kto sú ich súperky?

    Emma Zapletalová.
    Emma Zapletalová. (Autor: TASR)
    Sportnet|10. aug 2026 o 16:50
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    Pozrite si súperky Emmy Zapletalovej a Daniely Ledeckej v semifinále behu na 400 metrov cez prekážky na ME v atletike 2026.

    Slovenské bežkyne Emmu Zapletalovú a Danielu Ledeckú čaká na majstrovstvách Európy v atletike 2026 semifinálová účasť v behu na 400 metrov cez prekážky.

    Kým Zapletalová sa dostala do semifinále vďaka jej predošlým úspechom a nemusela absolvovať rozbehy, Ledecká si postup vybojovala druhým miestom v prvom behu.

    Rozbehy tejto disciplíny sú na programe v utorok, 11. augusta od 11.45 hod. Zapletalová sa na rad dostane o 11.53 hod, Ledecká o 12.01 hod.

    Zapletalová pobeží svoje semifinále v siedmej dráhe. Podľa sezónnych aj osobných výkonov je jasnou favoritkou na víťazstvo. Jej najlepší čas v tejto sezóne je 52,30 sekundy.

    Najväčšie súperky budú v dráhach päť a osem. V piatej sa predstaví Portugalčanka Fatoumata Bintová Diallová s časom 54,31 sekundy. V predposlednej dráhe bude Fínka Hilla Uusimäkiová s časom 54,28 s.

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    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Náročnejšiu pozíciu bude mať v semifinále Ledecká, ktorá má vo svojom behu až päť pretekárok s lepším časom v tejto sezóne.

    Najväčšou favoritkou na postup z prvého miesta je je Nórka Amalie Iuelová, ktorej v európskom rebríčku patrí štvrté miesto.

    Postup by si podľa papierových predpokladov mali zaistiť aj Belgičanka Paulien Couckuytová či Britka Lina Nielsenová.

    Kompletný program doobedňajšieho programu druhého dňa budete môcť sledovať na STVR Šport či Eurosporte. Online prenos bude dostupný na Sportnet.sk.

    Pozrite si súperky Emmy Zapletalovej a Daniely Ledeckej v semifinále behu na 400 metrov cez prekážky na ME v atletike 2026. 

    2. semifinále

    Dráha

    Krajina

    Meno

    Osobné maximum

    Sezónne maximum

    Európsky rebríček

    2

    UKR

    Alina Kyškinová

    56,09 s

    56,09 s

    36. 

    3

    CHE

    Lena Wernliová

    55,02 s

    55,40 s

    16.

    4

    DEU

    Eileen Demesová

    54,29 s

    54,67 s

    11.

    5

    PRT

    Fatoumata Bintová Diallová

    54,31 s

    54,31 s

    5.

    6

    AUT

    Lena Presslerová

    54,55 s

    54,55 s

    23.

    7

    SVK

    Emma Zapletalová

    52,30 s

    52,30 s

    2.

    8

    FIN

    Hilla Uusimäkiová

    54,28 s

    54,28 s

    12.

    9

    ITA

    Alice Murarová

    54,36 s

    54,90 s

    13.

    3. semifinále

    Dráha

    Krajina

    Meno

    Osobné maximum

    Sezónne maximum

    Európsky rebríček

    2

    ITA

    Rebecca Sartoriová

    54,82 s

    55,66 s

    29.

    3

    POL

    Izabela Smolinská

    55,48 s

    55,48 s

    25.

    4

    GBR

    Lina Nielsenová

    54,43 s

    54,69 s

    10.

    5

    BEL

    Paulien Couckuytová

    53,90 s

    53,90 s

    9.

    6

    NOR

    Amalie Iuelová

    54,05 s

    54,05 s

    5.

    7

    AUT

    Anja Dlauhyová

    54,52 s

    54,52 s

    24.

    8

    PRT

    Sofia Lavreshinová

    54,31 s

    54,31 s

    14.

    9

    SVK

    Daniela Ledecká

    54,69 s

    55,26 s

    19.

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