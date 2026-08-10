Zapletalová má v semifinále ľahšiu cestu ako Ledecká. Kto sú ich súperky?

Slovenské bežkyne Emmu Zapletalovú a Danielu Ledeckú čaká na majstrovstvách Európy v atletike 2026 semifinálová účasť v behu na 400 metrov cez prekážky.
Kým Zapletalová sa dostala do semifinále vďaka jej predošlým úspechom a nemusela absolvovať rozbehy, Ledecká si postup vybojovala druhým miestom v prvom behu.
Rozbehy tejto disciplíny sú na programe v utorok, 11. augusta od 11.45 hod. Zapletalová sa na rad dostane o 11.53 hod, Ledecká o 12.01 hod.
Zapletalová pobeží svoje semifinále v siedmej dráhe. Podľa sezónnych aj osobných výkonov je jasnou favoritkou na víťazstvo. Jej najlepší čas v tejto sezóne je 52,30 sekundy.
Najväčšie súperky budú v dráhach päť a osem. V piatej sa predstaví Portugalčanka Fatoumata Bintová Diallová s časom 54,31 sekundy. V predposlednej dráhe bude Fínka Hilla Uusimäkiová s časom 54,28 s.
Náročnejšiu pozíciu bude mať v semifinále Ledecká, ktorá má vo svojom behu až päť pretekárok s lepším časom v tejto sezóne.
Najväčšou favoritkou na postup z prvého miesta je je Nórka Amalie Iuelová, ktorej v európskom rebríčku patrí štvrté miesto.
Postup by si podľa papierových predpokladov mali zaistiť aj Belgičanka Paulien Couckuytová či Britka Lina Nielsenová.
Kompletný program doobedňajšieho programu druhého dňa budete môcť sledovať na STVR Šport či Eurosporte. Online prenos bude dostupný na Sportnet.sk.
Pozrite si súperky Emmy Zapletalovej a Daniely Ledeckej v semifinále behu na 400 metrov cez prekážky na ME v atletike 2026.
Dráha
Krajina
Meno
Osobné maximum
Sezónne maximum
Európsky rebríček
2
Alina Kyškinová
56,09 s
56,09 s
36.
3
Lena Wernliová
55,02 s
55,40 s
16.
4
Eileen Demesová
54,29 s
54,67 s
11.
5
Fatoumata Bintová Diallová
54,31 s
54,31 s
5.
6
Lena Presslerová
54,55 s
54,55 s
23.
7
Emma Zapletalová
52,30 s
52,30 s
2.
8
Hilla Uusimäkiová
54,28 s
54,28 s
12.
9
Alice Murarová
54,36 s
54,90 s
13.
Dráha
Krajina
Meno
Osobné maximum
Sezónne maximum
Európsky rebríček
2
Rebecca Sartoriová
54,82 s
55,66 s
29.
3
Izabela Smolinská
55,48 s
55,48 s
25.
4
Lina Nielsenová
54,43 s
54,69 s
10.
5
Paulien Couckuytová
53,90 s
53,90 s
9.
6
Amalie Iuelová
54,05 s
54,05 s
5.
7
Anja Dlauhyová
54,52 s
54,52 s
24.
8
Sofia Lavreshinová
54,31 s
54,31 s
14.
9
Daniela Ledecká
54,69 s
55,26 s
19.