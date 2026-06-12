Český futbal prišiel o veľkú osobnosť. Zomrel legendárny tréner, viedol aj Ružomberok

Vo veku 76 rokov zomrel po dlhej chorobe Petr Uličný, niekdajší futbalový útočník pražskej Sparty a rešpektovaný tréner niekoľko prvoligových tímov vrátane Olomouca, Plzne či Zbrojovky Brno.
O jeho úmrtí informovali na sociálnych sieťach bývalé kluby vrátane Sigmy Olomouc. Práve s týmto celkom dosiahol Uličný najväčší úspech svojej kariéry, keď ho ako hlavný tréner priviedol v roku 2012 k triumfu v domácom pohári.
„Petr Uličný sa nezmazateľne zapísal do viac ako storočnej histórie Sigmy Olomouc. Výnimočné úspechy dosiahol nielen ako hráč, ale aj ako tréner. Aj po skončení aktívnej kariéry zostával súčasťou klubu a bol u nás vždy vítaným hosťom a priateľom,“ uviedol olomoucký klub vo svojom vyhlásení.
Uličný, ktorého vo futbalovom svete nikto nevolal inak ako „John“, počas hráčskej kariéry obliekal okrem dresu Sparty aj dresy Plzne a Olomouca. Následne sa vydal na úspešnú trénerskú dráhu.
V českej najvyššej súťaži sedel okrem Olomouca a Brna aj na lavičke Zlína, ostravského Baníka, Plzne, Žižkova, Opavy a Hradca Králové. Celkovo v samostatnej českej lige odkoučoval 413 zápasov, čo ho v historických tabuľkách radí na druhé miesto za Petra Radu (476).
Stopu zanechal aj na Slovensku, kde v minulosti viedol MFK Ružomberok.