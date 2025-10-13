Slovenskí fanúšikovia pískali, atmosféra bola bizarná. Škrtel dúfal, že to zle preložili

TRNAVA. Napriek tomu, že v malej krajine žije sotva 700-tisíc obyvateľov, Luxembursko už nie je futbalovým trpaslíkom. Jeho hráči hrajú v solídnych európskych kluboch a už nie sú amatéri. Je to súper, ktorý v Slovákoch vyvoláva rozpaky.
Národný tím pod vedením trénera Francesca Calzonu už stihol odohrať proti Luxembursku tri zápasy. Dva z nich vyhral, oba na pôde súpera. Neinkasoval ani jeden gól. Toto pôsobí optimisticky.
Na druhej strane ani v jednom z nich herne Slováci nenadchli, ale skôr naopak. Môžu hovoriť aj o šťastí, že ich súper nepotrestal.
Futbalisti Slovenska v pondelok v rámci kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta (2026) opäť privítajú Luxembursko. Hrá sa o 20.45 (vysiela Sport 1) v Trnave. Den pred zápasom bolo predaných viac ako 13 - tisíc lístkov.
Vráťme sa do minulosti.
Aj to bolo v Trnave
V marci 2023 zažil tréner Calzona svoju premiéru v službách Slovenska - v kvalifikačnom zápase. Slováci odštartovali boj o postup na majstrovstvá Európy (2024) a súboj s Luxemburskom skončil bez gólov, čiže 0:0.
Na Štadióne Antona Malatinského v Trnave videlo slovenské trápenie iba 3500 divákov. Komorná atmosféra symbolicky sprevádzala bezduchý výkon. Ľudia sa viac ozvali až počas druhého polčasu a po zápase. Viacerí z nich pískali, bučali aj nadávali.
Tréner Calzona a brankár Martin Dúbravka už pred zápasom tvrdili, že Slováci nie sú favoritmi stretnutia, čím trošku podráždili verejnosť.
Taliansky tréner v službách Slovenska však napriek tomu viackrát zdôraznil, že bol spokojný s hrou svojho mužstva a vidí v nej progres.
„Vedeli sme, že to nebude ľahký zápas. Naša cesta je dlhá. Nenechám sa ovplyvniť nejakými výsledkami. Ak by sme tento zápas hrali v septembri, možno by sme prehrali 0:4,“ povedal Calzona v pozápasovom hodnotení.
Bizarná atmosféra
Hráčom zablahoželal za snahu. „Mali sme viac príležitostí ako Luxembursko, nevidím dôvod na veľkú negativitu,“ doplnil.
Slovensko bolo v tom čase v rebríčku FIFA na 54. mieste, Luxembursku patrila 92. priečka. Tento rozdiel však na ihrisku nebol vidieť.
Slovensko vs. Luxembursko
Hrá sa v pondelok (13. októbra) v Trnave
Zápas začína o 20.45, vysiela ho SPORT 1
Predpokladaná zostava podľa Sportnet
Dúbravka - Gyombér, Škriniar, Obert, Hancko - Bero, Duda, Rigo - Sauer, Strelec, Schranz
Slováci mali jedinú vyloženú šancu, keď v 59. minúte po centri Dávida Hancka chytil brankár hostí hlavičku Róberta Polievku.
Atmosféra na pozápasovej tlačovej konferencii bola vcelku bizarná. Zdalo sa, ako keby novinári prežívali remízu s Luxemburskom ťažšie, ako reprezentačný tréner.
Ten si podľa svojho zvyku po skončení tlačovky s každým podal ruku s priateľským úsmevom.
Mucha: Spokojný?
Iba raz sa zdalo, že sa ho niečo dotklo. To vtedy, keď ho konfrontovali s názormi bývalých reprezentantov, ktorí reagovali na jeho slová v televíznom prenose, kde tiež hovoril o spokojnosti.
Bývalý brankár Ján Mucha v televíznom štúdiu Sport 1 povedal: „Spokojný? Nežartujme, asi bol na inom zápase, ja som videl niečo iné.“
"Keby tu bol iný, slovenský tréner, garantujem vám, že po tomto zápase by skončil. Buď máš výsledky alebo nemáš, si za to zodpovedný. A toto bol hádam najslabší výkon tímu z piatich zápasov pod vedením nového trénera," vravel Mucha.
V Luxembursku vyhrali dvakrát
Na sociálnej sieti reagoval na Calzonove slová aj bývalý kapitán reprezentácie Martin Škrtel: „To vážne? Ja len dúfam, že ten prekladateľ to zle preložil, inak je to horšie, ako som si myslel.“
Calzona stroho odvetil: „To potom znamená, že futbalu nerozumiem.“
Kvalifikáciu jeho tím síce zle začal, ale dobre skončil. Slovensko postúpili na majstrovstvá Európy (2024).
Ďalšie dva vzájomné zápasy sa odohrali na pôde Luxemburska, oba Slováci vyhrali 1:0. Ani v jednom však neboli lepší ako súper z malej krajiny. Aj po poslednom zápase mal tréner Calzona zvláštne pocity.